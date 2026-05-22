AHS Properties: Aos 26 anos, Abbas Sajwani investe bilhões no futuro de Dubai

Enquanto o capital imobiliário global se recalibra, Abbas Sajwani acelera seu crescimento.

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Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties. (Photo: AETOSWire)

O fundador e CEO de 26 anos da AHS Properties – recentemente reconhecido pela Forbes como o bilionário árabe mais jovem e o bilionário mais jovem do mundo no setor imobiliário, com um patrimônio líquido de US$ 1,9 bilhão – está construindo uma das plataformas de desenvolvimento de crescimento mais rápido em Dubai.

Desde seu lançamento em 2021, a AHS Properties expandiu-se de projetos de revitalização de vilas de ultraluxo para um portfólio multimilionário que abrange residências à beira-mar, imóveis comerciais de alto padrão e grandes empreendimentos de uso misto nos corredores mais estratégicos de Dubai.

Seu principal empreendimento comercial, a AHS Tower na Sheikh Zayed Road, teve todas as unidades vendidas durante a construção, enquanto seu portfólio de projetos em desenvolvimento deve atingir AED 50 bilhões até o final do ano.

Esse crescimento é sustentado por uma estratégia que contraria a cautela generalizada do mercado.

“O verdadeiro risco neste mercado não é a volatilidade, é a espera”, disse Sajwani. “Quando a convicção se torna óbvia, a oportunidade já está precificada.”

Em um momento em que segmentos do capital global se afastaram em meio à incerteza geopolítica e macroeconômica, a AHS Properties continuou a investir, avançando com aquisições estratégicas de terrenos e lançando novos empreendimentos alinhados à demanda de longo prazo.

A tese de Sajwani é estrutural, não cíclica.

Ele acredita que Dubai está passando por um reposicionamento permanente, de um destino de luxo discricionário para um centro essencial para o capital global, impulsionado por fluxos contínuos de indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, fundadores e escritórios familiares.

“Não se trata de demanda de curto prazo”, disse ele. “Trata-se de onde o capital está escolhendo investir.”

Essa perspectiva é fundamentada em sua experiência inicial nos mercados financeiros. Iniciando suas negociações em ações aos 14 anos, Sajwani desenvolveu uma abordagem disciplinada e de longo prazo para a alocação de capital, agora aplicada em larga escala no setor imobiliário.

À medida que os investidores globais reavaliam sua exposição geográfica, a AHS Properties emerge como uma operadora de alta convicção, construindo não em função do sentimento do mercado, mas à frente dele.

Para mais informações para a imprensa, acesse: https://ahsproperties.com/abbas-sajwani/

Sobre a AHS Properties, acesse:https://ahsproperties.com/

Fonte:AETOSWire

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