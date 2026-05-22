Hanmi Pharmaceutical Faz Parceria com a Organon para Exportação de Terapias de Combinação para o Sudeste Asiático



Shin Hae-gon (à direita), Chefe de Vendas no Exterior da Hanmi Pharmaceutical, e Andreas Daugaard Jørgensen (à esquerda), Diretor Administrativo da Organon Asia Pacific Cluster, reuniram-se no escritório da Organon na Malásia para discutir a expansão das terapias combinadas da Hanmi no mercado do Sudeste Asiático.

SEUL, Coreia do Sul, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Hanmi Pharmaceutical anunciou que assinou um contrato com a empresa global de saúde Organon para exportação de três medicamentos combinados para os mercados da Malásia e das Filipinas, expandindo a parceria das empresas no Sudeste Asiático.

De acordo com o contrato, a Hanmi irá fornecer três produtos combinados acabados para áreas terapêuticas cardiovasculares e respiratórias, enquanto a Organon será responsável pelo marketing, distribuição e vendas nos mercados locais. As duas empresas pretendem obter aprovações regulatórias em fases e lançar produtos na Malásia e nas Filipinas, com o potencial de expansão da colaboração a médio e longo prazo.

A Organon, criada em 2021, é uma empresa global de saúde com um portfólio de mais de 70 produtos em várias áreas terapêuticas. Com sua profunda capacidade comercial e confiável rede de fabricação, a Organon oferece esses medicamentos e dispositivos importantes aos pacientes quando e onde necessário em mais de 140 mercados, incluindo o Sudeste Asiático.

A Hanmi Pharmaceutical anteriormente expandiu sua presença global com parcerias com empresas farmacêuticas multinacionais. O atual acordo com a Organon se baseia na experiência da Hanmi em colaborações globais e deve apoiar a expansão comercial da empresa no mercado do Sudeste Asiático.

O Sudeste Asiático é amplamente considerado um mercado farmacêutico em rápido crescimento, impulsionado pelo crescimento populacional e pelo aumento da prevalência de doenças crônicas. Em particular, a demanda por terapias combinadas está crescendo diante do aumento do número de pacientes com condições crônicas, como hipertensão.

“A Organon está empenhada em aumentar o acesso aos medicamentos que atendam às maiores necessidades de saúde nas comunidades que atendemos”, disse Mazen Altaruti, Presidente da Organon Emerging Markets. "Esta parceria com a Hanmi reflete nosso foco compartilhado na expansão das opções de tratamento para pacientes na Malásia e nas Filipinas, e no avanço de um acesso mais equitativo aos cuidados em toda a região."

Sean Hwang, CEO da Hanmi Pharmaceutical, disse: “A Hanmi continuará a acelerar sua expansão global com nosso portfólio diversificado de terapias combinadas que representam um dos principais pontos fortes da empresa. Com a nossa colaboração com a Organon pretendemos aumentar o acesso a tratamentos para pacientes no Sudeste Asiático.”



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Sites Oficiais: www.hanmipharm.com, www.linkedin.com/company/hanmipharm, innovation@hanmi.co.kr, +82-02-410-0467

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b62e29c9-0e09-4dad-9cb8-6e47fb8415db

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9725231)