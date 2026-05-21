The Estée Lauder Companie e Puig concluem negociações sobre uma possível fusão

Em 23 de março de 2026, a The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e a Puig confirmaram que estavam em negociações sobre uma possível fusão, mas, a menos que um contrato fosse firmado entre as empresas, não havia garantias quanto ao negócio ou seus termos.

A The Estée Lauder Companies e a Puig anunciaram hoje o encerramento das negociações referentes a uma possível fusão. A The Estée Lauder Companies mantém o foco na execução de sua estratégia 'Beauty Reimagined' (Beleza Reinventada), que está em pleno curso e apresentando resultados positivos.

"Agradecemos as conversas que tivemos com a Puig", disse Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies. “Hoje, reiteramos nossa confiança no poder de nossas incríveis marcas, em nossas equipes talentosas e em nossa força como empresa independente. Estamos mais otimistas do que nunca sobre nossa capacidade de gerar valor significativo a longo prazo através da 'Beauty Reimagined' e continuamos com foco em acelerar este progresso.

Possuímos um dos portfólios mais robustos de marcas de beleza de prestígio do mundo, sustentado por uma presença excepcional em diversas categorias, regiões geográficas e segmentos de consumidores, e acreditamos estar em uma posição única para impulsionar um crescimento sustentável a longo prazo a nível mundial.

O impulso que observamos em nossos negócios reforça a solidez do caminho que temos adiante. Através do conceito de 'Beauty Reimagined' e da implementação de nosso modelo operacional 'One ELC', construímos uma organização mais ágil, rápida e concentrada no consumidor; uma organização que acelera a inovação, fortalece a execução, expande ideias vencedoras ao redor o mundo e investe em oportunidades de maior crescimento em todo nosso portfólio.

Ao mesmo tempo, continuaremos avaliando e aprimorando nosso portfólio para garantir que tenhamos os ativos certos, a fim de impulsionar as oportunidades de crescimento mais atraentes, incluindo potenciais aquisições e alienações.

Permanecemos firmemente focados em impulsionar o crescimento sustentável das vendas, expandir a rentabilidade e atingir uma sólida margem operacional ajustada de dois dígitos ao longo do tempo, tudo isto enquanto criamos valor a longo prazo aos acionistas."

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas em comentários citados e aquelas referentes aos benefícios e outras expectativas, envolvem riscos e incertezas. As declarações prospectivas estão baseadas em expectativas e suposições atuais, bem como sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes destas declarações prospectivas incluem as condições econômicas e outras condições atuais, incluindo a volatilidade do mercado mundial, as ações de varejistas, fornecedores e consumidores, a concorrência e os fatores de risco descritos no relatório anual da The Estée Lauder Companies no Formulário 10-K para o ano concluído em 30 de junho de 2025. A The Estée Lauder Companies não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo uma administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, além da BALMAIN Beauty.

ELC-C

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