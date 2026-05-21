Audiencerate: Riccardo Fabbri assume como Diretor de Tecnologia — Inicia-se a fase impulsionada por IA das plataformas para PMEs e agências de mídia

A Audiencerate Ltd., uma das poucas parceiras globalmente certificadas pelo Google Customer Match Upload e parceira certificada pela Microsoft IP Co-Sell, com elegibilidade para o MACC, anunciou hoje a nomeação de Riccardo Fabbri como diretor de tecnologia. A nomeação marca uma fase de expansão dupla: a plataforma Audiencerate-Postel-Microsoft para pequenas e médias empresas (PMEs) italianas e a plataforma de dados integrada ao Google DV360 para agências e provedores de dados — ambas evoluindo em direção a um modelo que aproveita nativamente dados próprios e de terceiros por meio de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260519148011/pt/

Riccardo Fabbri, Chief Technology Officer of Audiencerate Ltd. Co-founder and former managing partner of Nohup, recognized by the Financial Times among Europe's leading firms in the sector (2021 and 2022) and acquired by the Havas Group in August 2021. Leads the AI-driven phase of Audiencerate's independent Customer Match infrastructure.

Um perfil construído sobre vinte anos de transformação digital

Com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento de software e arquiteturas em nuvem, Fabbri traz para a Audiencerate um vasto conhecimento. Cofundador da Nohup, em 2004, empresa de consultoria digital focada em desenvolvimento nativo em nuvem, ele a liderou por dois anos consecutivos (2021 e 2022), período no qual foi reconhecida pelo Financial Times como uma das principais do setor na Europa. Em agosto de 2021, a Nohup foi adquirida pelo Grupo Havas, e seus 30 profissionais de Milão, Turim e Udine foram integrados à Havas CX. O diferencial da trajetória de Fabbri está no rigor técnico, na atenção à privacidade e no profundo conhecimento dos fluxos de trabalho operacionais de mídia — um ativo essencial dentro da estrutura europeia da Lei de IA, do GDPR e do Código do Consumidor italiano.

O salto impulsionado por IA para PMEs e agências

Sob a liderança de Fabbri, a Audiencerate acelerará em duas frentes paralelas. No que se refere às PMEs, a IA e o aprendizado de máquina possibilitam a aprendizagem contínua de modelos, a modelagem preditiva (pontuação de propensão, público semelhante e CLV) e a otimização automática da gestão de orçamentos e lances. No que se refere às agências, os dados primários dos anunciantes servirão de base para a criação de modelos de público semelhante e de propensão, que serão enriquecidos com sinais de terceiros. O resultado será um público que combina relevância primária com a escala de terceiros, em conformidade com a privacidade e a evolução do ecossistema de cookies.

Declarações

“A entrada de Riccardo é a peça que faltava”, afirmou Gianluca Leotta, presidente da Audiencerate. “Um tecnólogo-empreendedor que levou a Nohup a uma saída europeia, viveu de dentro o mundo internacional das agências de mídia e conhece exatamente a gramática técnica da nossa trajetória. Trata-se de uma escolha de longo prazo, coerente com a visão patrimonial e industrial que sempre tivemos para este projeto.”

“A Audiencerate construiu ao longo dos anos um ativo tecnológico único: uma posição de Data Provider nativa tanto nos ecossistemas do Google quanto da Microsoft, com certificações e parcerias que poucas empresas podem reivindicar”, afirmou Riccardo Fabbri. “O projeto é desafiador e empolgante ao mesmo tempo. De um lado, levar essa infraestrutura a milhões de PMEs italianas por meio da Postel e da Microsoft. Do outro, evoluir a oferta de DV360 com base em vinte anos ao lado de agências de mídia: as mesas de operações (trading desks) precisam de modelos que integrem de forma inteligente dados primários e de terceiros, ao mesmo tempo em que buscam a automação e a escala necessárias para recuperar margens que o mercado já não reconhece como antes. Esse é o tipo de desafio de engenharia que se conecta com a minha trajetória como fundador e empreendedor.”

Sobre a Audiencerate

Com sede em Londres e escritórios na Itália e nos Estados Unidos, a Audiencerate Ltd. é especializada em ativação de dados, inteligência de público e marketing orientado por IA. A empresa é parceira do Google Customer Match Upload desde dezembro de 2025, fornecedora de dados do Google desde 2012 e elegível para a revenda de propriedade intelectual da Microsoft (MACC). A Nexi é sua principal cliente corporativa na Itália.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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