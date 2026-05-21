Maio Vermelho destaca cuidados e prevenção do câncer bucal

Voltada à conscientização do câncer bucal, a campanha Maio Vermelho busca informar e alertar a população sobre os cuidados, além de incentivar a prevenção e aumentar os índices de diagnósticos precoces. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que o Brasil deve registrar mais de 17 mil novos casos da doença até 2028. O câncer da boca e orofaringe é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca (palato), língua (principalmente as bordas e laterais) e a região embaixo da língua (assoalho da boca). Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) estão entre os principais fatores de risco para o surgimento da neoplasia.

Estimativas apontam que até 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos por meio de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada rica em frutas, legumes e vegetais, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e utilizar protetor solar nos lábios. A vacinação contra o HPV, o uso de preservativo, inclusive durante a prática do sexo oral, e a realização de exames periódicos também colaboram com a prevenção.

Mára Lúcia Campos, gerente de odontologia do Seconci-DF, aponta que as pessoas devem ficar atentas a alguns sinais de alerta. “Principalmente lesões e machucados na boca que não cicatrizem em até 15 dias, sangramentos sem causa conhecida, manchas ou placas esbranquiçadas na boca e nódulos no pescoço”, destaca. “Vale ressaltar que esses sintomas não necessariamente serão confirmados como câncer, mas, com o surgimento deles, devem ser investigados imediatamente, pois, se a doença for diagnosticada e tratada nas fases iniciais, há grandes chances de cura total”, acrescenta.

Atendimento odontológico para trabalhadores da construção

Com foco nos trabalhadores da construção civil, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil do DF (Seconci-DF) oferece atendimento odontológico gratuito, levando cuidado e prevenção diretamente aos canteiros de obras.

Com duas unidades fixas, no Núcleo Bandeirante e na Asa Norte, e quatro unidades móveis que percorrem obras em todo o Distrito Federal, a entidade oferece serviços gratuitos como extrações, restaurações, próteses, tratamentos de canal e limpeza dental. Para se ter uma ideia, em 2025 foram realizados mais de 21 mil atendimentos. Neste ano, no primeiro trimestre, foram contabilizados mais de 4,5 mil atendimentos, distribuídos entre consultas, tratamentos concluídos e procedimentos diversos, reforçando o impacto social do trabalho contínuo.

Thiago Gomes dos Santos, guardião de obras da CONBRAL, empresa parceira do Seconci-DF, foi um dos trabalhadores atendidos pela unidade móvel disponibilizada no canteiro onde atua. Segundo ele, o tratamento odontológico trouxe benefícios que foram além da saúde bucal, refletindo diretamente em sua autoestima. “Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, porque sempre achava que elas estavam olhando para o meu dente quebrado. Depois que fiz todo o tratamento no Seconci, me sinto mais tranquilo e confiante para falar”, relata.

O trabalhador também ressalta a importância da oferta gratuita do serviço odontológico dentro do ambiente de trabalho. “É uma facilidade muito grande para todos nós, porque torna mais acessível buscar um tratamento que, muitas vezes, a gente nunca imaginou que conseguiria fazer um dia”, afirma.

O cuidado do Seconci-DF vai além do consultório. “Nosso objetivo é garantir que os trabalhadores da construção civil tenham acesso a um atendimento odontológico humanizado e preventivo. Quando conseguimos identificar problemas precocemente e orientar sobre os cuidados com a saúde bucal, contribuímos diretamente para a qualidade de vida e o bem-estar desses profissionais”, finaliza a gerente.

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O Seconci-DF disponibiliza diversas especialidades odontológicas gratuitas para os profissionais da construção civil vinculados a empresas parceiras. Para utilizar os serviços, o agendamento é simples: basta que o colaborador procure o setor de segurança do trabalho ou recursos humanos da empresa em que atua, para que ele realize a marcação das consultas no site da entidade.