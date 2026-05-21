GMAD orienta público marceneiro sobre Reforma Tributária

A GMAD vai ampliar seu apoio à profissionalização da marcenaria com uma nova frente de orientação sobre a Reforma Tributária. A iniciativa será desenvolvida dentro do programa Empreenda Marcenaria e prevê palestras, cursos, cartilhas e conteúdos práticos voltados a marceneiros e lojistas.

O objetivo é traduzir as mudanças tributárias para a realidade da cadeia moveleira, aproximando o tema do dia a dia dos profissionais do setor. A proposta envolve também influenciadores, educadores e especialistas, com foco em ampliar o alcance das informações e facilitar o entendimento sobre os impactos da reforma.

O primeiro movimento ocorre em 21 de maio, com uma palestra na loja GMAD Compmag, em Maringá. Em seguida, a programação passa pela GMAD Complond, em Londrina, no dia 16 de junho. As ações contam com apoio técnico do escritório Salamacha, contratado pelo Grupo GMAD para conduzir o suporte especializado sobre o tema.

Ainda em maio, a GMAD realiza um encontro online com influenciadores e educadores do mercado moveleiro. A iniciativa busca disseminar o assunto de forma acessível, conectando especialistas e profissionais que atuam diretamente na formação e orientação da marcenaria brasileira.

Segundo Ovande Bueno Junior, diretor comercial na GMAD Compmag, a Reforma Tributária também pode abrir espaço para uma evolução considerável do setor. “Existem muitas oportunidades dentro da reforma, e enxergamos nela um avanço importante para a profissionalização da marcenaria. A tendência é termos um mercado cada vez mais estruturado, preparado e competitivo”, afirma.

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Com a iniciativa, a GMAD reforça seu compromisso com o desenvolvimento da marcenaria brasileira. Além do fornecimento de produtos, o Grupo passa a atuar também na capacitação e preparação do setor para mudanças que devem impactar a gestão, a competitividade e a organização dos negócios nos próximos anos.