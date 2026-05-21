FARM Etc e BIC lançam coleção de isqueiros estampados

FARM Etc e BIC se unem pela primeira vez em uma colaboração para o lançamento de uma coleção de isqueiros estampados. O resultado é uma coleção exclusiva de isqueiros que vão além da funcionalidade para se tornarem verdadeiros acessórios colecionáveis.

Item utilitário, o isqueiro ganha novas versões no jeito FARM Etc de ver as coisas. Com quatro modelos em estampas clássicas do universo FARM Rio — Copatucono, Chita, Banana e Moto Mommy —, a collab traz a estética da marca para um item do dia a dia — usado para acender velas, incensos, churrasqueiras e mais.

Os isqueiros foram pensados para acompanhar o consumidor em todos os momentos: de uma saída rápida a uma viagem, da casa para a rua.

O lançamento acompanha um movimento de colaborações entre marcas de moda e itens voltados ao lifestyle, transformando objetos presentes na rotina em acessórios ligados à expressão de estilo e personalidade.

Para divulgar a coleção, as marcas realizarão uma ativação em uma banca de jornais localizada em Ipanema, no Rio de Janeiro. O espaço receberá ambientação inspirada na identidade visual da parceria e exposição dos produtos. A ação acontecerá em frente à loja da FARM Rio, na Praça Nossa Senhora da Paz.

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Os isqueiros da coleção estarão disponíveis em lojas físicas selecionadas da FARM Rio e nas unidades FARM Etc.