Chegada da Copa do Mundo estimula pequenas reformas em casa

A aproximação da Copa do Mundo de 2026, com abertura marcada para 11 de junho, deve estimular pequenas reformas e adaptações em casas de diferentes regiões do país. O movimento é impulsionado pela preparação de ambientes para acompanhar os jogos, receber familiares e amigos e acomodar televisores maiores, uma das principais compras associadas ao período. Para quem ainda não iniciou os ajustes, soluções de instalação rápida, como painéis decorativos, painéis ripados e pisos laminados, permitem renovar os espaços sem reformas complexas.

“Com opções práticas disponíveis, transformar a casa para a Copa do Mundo não precisa ser um processo demorado ou caro. Desde painéis decorativos até pisos de alta performance, é possível criar um ambiente confortável e funcional para receber a família e os amigos para assistir aos jogos”, recomenda Adriana Zikan, gerente de produtos de construção civil da Eucatex.

Um dos principais movimentos neste período tende a ser a troca para televisores mais modernos, geralmente maiores. O Polo Industrial de Manaus (PIM), principal hub de fabricação do país, produziu 1,177 milhão de unidades de aparelhos de TV em janeiro, aumento de 21% na comparação com o mesmo período de 2025, segundo o Painel da Economia Amazonense (pág. 8). A NielsenIQ observa que, no recorte analisado de três meses pré-Mundial, televisores responderam por R$ 8,6 bilhões em faturamento, com crescimentos robustos em valor e volume — muito acima da média do mercado.

O consumidor que trocar de TV para acompanhar os jogos pode aproveitar também para renovar o ambiente com painéis decorativos e painéis ripados. “Os painéis ripados ajudam a transformar paredes e criar ambientes mais aconchegantes, além de contribuírem para um visual mais organizado dos espaços”, comenta Adriana.

Com diferentes acabamentos e possibilidades de composição, os painéis podem ser utilizados tanto em projetos completos quanto em detalhes decorativos, valorizando salas de TV, home theater e ambientes de convivência de forma prática.

Alternativas para transformar o ambiente

Além dos painéis decorativos, outras soluções podem ajudar a transformar o ambiente de maneira eficiente. Nos pisos, os laminados são alternativas para quem busca renovar o visual da casa, especialmente durante os meses mais frios do ano.

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Fáceis de instalar e com bom custo-benefício, os pisos laminados podem ser aplicados sobre o piso existente, sem necessidade de reformas complexas ou demoradas. A opção também é adequada para receber visitas em dias de comemoração, como lembra Adriana: “Nossos produtos contam ainda com a tecnologia Acqua Resist, que amplia a resistência à água dos pisos laminados. Assim, pequenos acidentes com líquidos, comuns em momentos de casa cheia, podem ser resolvidos com uma limpeza simples”, acentua.