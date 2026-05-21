Grupo Leonora marca presença no 11º Fórum Nacional da Undime

O Grupo Leonora participa, pelo segundo ano consecutivo, do 11º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela Undime, que acontece de 24 a 27 de maio de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). O evento reúne secretários municipais de educação, gestores, técnicos e representantes de todo o país para debater os desafios e perspectivas da educação pública municipal.

Durante o fórum, o Grupo Leonora vai apresentar soluções da marca Leo&Leo voltadas às necessidades da rede pública de ensino, com foco em materiais escolares, itens de escritório e brinquedos educativos utilizados em processos de aquisição e licitação pública. Entre os destaques estão produtos como lápis grafite, borrachas, tesouras e colas, além da coleção Color Joy, desenvolvida para crianças neurodivergentes.

A linha Color Joy reúne materiais escolares e brinquedos pensados para promover inclusão, acessibilidade e desenvolvimento infantil, reforçando o compromisso da empresa com soluções que apoiem diferentes formas de aprendizagem no ambiente escolar.

“Participar da Undime é uma oportunidade importante para estarmos próximos dos gestores e tomadores de decisão da educação pública brasileira, entendendo as necessidades reais das redes municipais e apresentando soluções que possam contribuir com o dia a dia das escolas”, afirma Edson Cardoso, diretor-executivo do Grupo Leonora. “Além dos produtos tradicionais da Leo&Leo, temos levado ao evento iniciativas como a Color Joy, que reforçam nosso compromisso com inclusão, desenvolvimento infantil e acessibilidade no ambiente educacional”, acrescenta ele.

O evento deste ano terá como tema “Undime 40 anos: trajetória, desafios e perspectivas para a educação municipal” e contará com painéis, salas temáticas e espaço de exposição para empresas e parceiros institucionais do setor educacional. A expectativa é reunir dirigentes municipais de educação, prefeitos, vereadores, conselheiros e educadores de todos os estados brasileiros.

Serviço:

Evento: 11º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação

Data: 24 a 27 de maio de 2026

Horário: 8h às 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília (DF)

Estande do Grupo Leonora: nº 23

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