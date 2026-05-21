Envelhecimento da população redefine busca por seguros

O envelhecimento acelerado da população brasileira está provocando transformações significativas no comportamento dos consumidores em relação à proteção financeira e aos seguros. Se antes a contratação era vista como uma despesa pontual ou restrita a situações específicas, hoje cresce a percepção de que o seguro é parte de uma estratégia mais ampla de estabilidade e segurança de longo prazo.



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal g1, apontam que a expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,6 anos em 2024. Esse aumento, somado às incertezas econômicas, tem levado consumidores a buscar soluções mais completas, que vão além da simples comparação de preços e passam a considerar coberturas, benefícios e adequação ao momento de vida de cada pessoa.



Para Sergio Sadok, diretor de operações da empresa de serviços financeiros BKOpen, há uma mudança cultural clara na forma como o seguro é percebido. “Durante muito tempo, o seguro foi visto apenas como uma despesa obrigatória ou algo que só fazia sentido em situações extremas. Hoje, especialmente entre consumidores mais conscientes financeiramente, cresce a percepção de que ele é um instrumento de proteção e planejamento”.



“Essa mudança reflete uma preocupação maior com qualidade de vida, preservação de patrimônio e previsibilidade financeira. O seguro deixa de ser uma decisão isolada e passa a integrar estratégias familiares e patrimoniais de longo prazo”, afirma.



Transformações no mercado

O setor de seguros vem acompanhando essa evolução. Segundo projeções da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o mercado deve manter trajetória de crescimento em 2026, com expansão nominal de 5,7% na arrecadação, podendo atingir R$ 808 bilhões no ano. Além disso, dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram que, apenas em janeiro de 2026, o setor supervisionado já arrecadou R$ 36,17 bilhões, valor 0,51% superior ao registrado no mesmo período de 2025.



De acordo com Sadok, os dados atestam a mudança estrutural pela qual o setor vem passando nos últimos anos. “O consumidor atual é mais informado, mais digital e muito mais criterioso. Ele quer comparar opções, entender benefícios reais e contratar produtos alinhados ao seu momento de vida. Isso exige das seguradoras e plataformas uma atuação mais transparente, simples e personalizada”, acentua.



Ele acrescenta ainda que produtos excessivamente padronizados tendem a perder espaço para soluções flexíveis e modulares, adaptáveis às necessidades individuais. “Além disso, cresce a demanda por experiências digitais mais fluidas, com menos burocracia e maior clareza na comunicação das coberturas e condições”, observa.



Entre os produtos que ganham relevância neste novo cenário, Sergio Sadok destaca seguros de vida com assistências ampliadas, proteção de renda, saúde complementar, previdência e soluções voltadas ao planejamento sucessório. “Também observamos crescimento em produtos personalizados e integrados ao cotidiano do consumidor, com serviços agregados e coberturas ajustáveis conforme perfil e necessidade. O consumidor quer soluções que façam sentido para sua realidade, e não produtos genéricos”, complementa.



Para o diretor de operações da BKOpen, a tecnologia tem um papel central nessa evolução, com plataformas digitais que democratizaram o acesso à informação e permitiram que consumidores comparassem produtos de forma mais transparente e inteligente.

“Com uso de dados, inteligência analítica e experiências digitais mais intuitivas, é possível recomendar soluções muito mais aderentes ao perfil de cada pessoa. Isso melhora a jornada do usuário e aumenta a confiança na contratação”, sintetiza.



Segundo Sergio Sadok, a digitalização também ajudou a reduzir barreiras históricas do setor, como excesso de burocracia, linguagem técnica complexa e dificuldade de acesso às informações mais relevantes para tomada de decisão. Nesse sentido, a BKOpen atua para simplificar a conexão entre consumidores e produtos financeiros ao usar tecnologia e dados para oferecer uma experiência mais transparente, comparativa e personalizada.

“Acreditamos que o futuro do mercado financeiro e de seguros passa por escolhas mais conscientes e orientadas por informação de qualidade. Por isso, trabalhamos para ampliar o acesso, facilitar a compreensão dos produtos e apoiar decisões mais seguras e alinhadas ao momento de vida de cada consumidor”, conclui.

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