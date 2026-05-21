Veloc Locações leva segurança na locação de andaimes

As quedas de altura são responsáveis por 40% dos acidentes de trabalho no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) repercutidos pela Agência Fiep. O número chama a atenção para a importância dos protocolos de segurança e do uso correto de andaimes em setores como a construção civil.

Erick Souza, gerente-geral da Veloc Locações, alerta que o que torna esse dado ainda mais grave é que a mortalidade é considerada alta. Quem cai em uma obra tem muito mais chance de não sobreviver do que em outros tipos de acidente, diz ele. Uma rápida pesquisa na internet revela casos fatais ocorridos recentemente em diversos estados.

A combinação de altura com o ambiente dinâmico de um canteiro — andaimes mal montados, pisos irregulares, materiais espalhados, trabalhadores sob pressão de prazo — cria um cenário de risco permanente, ressalta Souza.

“Qualquer descuido nesse ponto pode custar uma vida. A NR-35 existe justamente para criar um padrão mínimo obrigatório, mas a norma sozinha não salva ninguém; quem salva é a cultura de segurança aplicada no dia a dia da obra”, diz o gerente-geral da empresa especializada em locações de equipamentos com sede em Alagoas.

A NR-35, citada por Erick Souza, é a norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Ele diz que os erros mais comuns no dia a dia vão desde a montagem de andaimes e demais estruturas por pessoas sem qualificação técnica até o uso de equipamentos desgastados ou com funcionalidade comprometida.

Erick Souza destaca a importância de escolher o andaime correto para cada obra. “Tudo começa pela análise do projeto: qual é a altura de trabalho necessária? Qual é o tipo de fachada ou estrutura? Qual carga o andaime precisa suportar — peso dos trabalhadores, ferramentas, materiais? Essas respostas definem o tipo de andaime mais adequado”, explica.

Para fachadas maiores, andaimes fachadeiros tubulares são mais indicados; para trabalhos mais pontuais, torres de andaime ou plataformas menores podem ser suficientes. Além do andaime em si, é preciso definir o sistema de proteção individual complementar: cinturão de segurança, talabarte com absorvedor de energia — exigido pela NR-35 atualizada —, linha de vida e capacete com jugular, descreve Erick Souza.

“Tudo isso precisa ser dimensionado em conjunto, porque o erro mais comum é montar um bom andaime e negligenciar itens de segurança da torre, como, por exemplo, guarda-corpo, sapatas, escadas e diagonal. Segurança em altura funciona como um sistema: todas as peças precisam estar presentes e no lugar certo”, reforça o gerente.

Ele comenta que a locação de equipamentos pode contribuir para elevar o padrão de segurança nas obras. O motivo é que, ao locar andaimes de uma empresa estruturada e com credibilidade, o cliente tem acesso a equipamentos que passaram por inspeção técnica antes de sair para a obra.

A prática é exatamente o oposto de reaproveitar materiais velhos vindos de depósitos ou usar estruturas emprestadas de projetos que não necessariamente têm o mesmo perfil.

“Na Veloc, por exemplo, cada andaime que locamos foi verificado: integridade das peças, encaixes, estado dos parafusos e travamentos. Equipamento com qualquer desvio é retirado de circulação”, pontua Erick Souza.

“Além disso, a locação vem acompanhada de orientação técnica: auxiliamos o cliente na escolha do equipamento adequado para o tipo de obra dele. No mercado alagoano, onde atuamos e onde convivem grandes construtoras e pequenos empreiteiros, esse suporte faz uma diferença real”, complementa o gerente-geral.

Há ainda um aspecto econômico na locação, que elimina o investimento inicial em um ativo que pode ficar parado por longos períodos depois de usado. Andaimes ocupam espaço, exigem armazenamento e têm custo de manutenção, salienta Souza.

Ao locar, a empresa paga apenas pelo período de uso real. Operacionalmente, a locadora cuida da logística: entrega, montagem de suporte e retirada ao final da obra. “Isso pode simplificar muito a gestão para o construtor”, resume Souza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais, basta acessar o site da Veloc Locações: https://veloclocacoes.com.br/