Acupuntura se consolida como prática terapêutica

Cada vez mais procurada por pessoas que buscam qualidade de vida e bem-estar, a acupuntura vem ampliando seu espaço como abordagem complementar no cuidado com a saúde. Utilizada no auxílio ao controle da dor, da ansiedade, da insônia e de doenças crônicas, a técnica atua de forma integrada no organismo, promovendo benefícios físicos e emocionais.

Formado pela tradicional Universidade de Medicina Chinesa de Xangai e com mais de 40 anos de experiência em acupuntura, o Dr. Zhang Zhengxu menciona que a principal diferença entre a Medicina Tradicional Chinesa e os tratamentos convencionais está na forma como os sintomas são compreendidos.

De acordo com ele, enquanto a medicina ocidental costuma focar no tratamento dos sintomas já instalados, muitas vezes com uso de medicamentos e direcionamento para doenças específicas, a Medicina Tradicional Chinesa entende essas manifestações como resultado de desequilíbrios energéticos no organismo.

Os meridianos, segundo o especialista, são os canais responsáveis pela circulação da energia vital e estão conectados aos órgãos e sistemas do corpo, desempenhando papel central nesse processo. Ao todo, são considerados 14 meridianos principais, ligados tanto às funções físicas quanto às emocionais.

“Quando há bloqueio, deficiência ou excesso de energia nesses canais, o corpo passa a expressar isso em forma de dor ou desequilíbrio emocional. A acupuntura atua justamente reorganizando esse fluxo, tratando a causa do desequilíbrio e não apenas o sintoma”, detalha.

Sono, alimentação e saúde emocional

Entre os principais sinais de desequilíbrio do organismo que os pacientes apresentam ao procurar por um tratamento, o Dr. Zhang Zhengxu destaca um sono de má qualidade. De acordo com ele, o quadro não se trata apenas do número de horas dormidas, mas da dificuldade de alcançar um descanso profundo e restaurador.

Segundo o médico, é durante o sono que o corpo regula funções essenciais, elimina resíduos metabólicos e restabelece o equilíbrio energético dos órgãos, motivo pelo qual muitos pacientes já apresentam melhora de outros sintomas nas primeiras sessões após a regularização do sono.

A alimentação inadequada também aparece com frequência nos atendimentos, comprometendo especialmente o sistema digestivo. “Na visão da Medicina Chinesa, isso afeta diretamente o baço e o estômago. Muitos pacientes atendidos chegam com sensação de peso no corpo, inchaço, cansaço constante e dificuldade de concentração, sinais clássicos de desequilíbrio desses órgãos”, informa.

Além disso, quadros de ansiedade, estresse e depressão estão entre as principais demandas observadas na prática clínica. Conforme explica o profissional, essas condições costumam estar associadas a alterações no fígado, responsável pelo fluxo da energia, e no coração, ligado ao equilíbrio emocional. “Quando há estagnação ou desarmonia nesses sistemas, o paciente passa a apresentar irritabilidade, insônia e sensação constante de tensão”, observa.

Acupuntura em doenças crônicas e metabólicas

Em casos de doenças crônicas e metabólicas, os resultados da acupuntura tendem a ocorrer de forma progressiva, porém consistente, com impactos significativos na qualidade de vida dos pacientes, segundo o Dr. Zhang Zhengxu.

Entre as condições mais frequentemente acompanhadas na prática clínica estão distúrbios da tireoide, alterações metabólicas, doenças cardiovasculares, dores crônicas e limitações de mobilidade. Segundo ele, há casos em que pacientes com alterações na tireoide conseguiram estabilizar os quadros e reduzir sintomas ao longo do tratamento.

Já em relação às doenças cardiovasculares, o profissional reforça que alguns pacientes inicialmente encaminhados para intervenções mais invasivas apresentaram melhora na circulação, redução dos sintomas e recuperação da qualidade de vida com o acompanhamento contínuo.

“Além disso, muitos pacientes que chegavam com dor crônica e limitação de movimento conseguiram retomar atividades do dia a dia, com redução importante da dor e ganho funcional”, analisa.

Fertilidade e suporte à fertilização in vitro

Nos tratamentos de fertilidade, incluindo fertilização in vitro (FIV), o Dr. Zhang Zhengxu afirma que a acupuntura pode atuar como suporte para aumentar as chances de sucesso dos procedimentos. Ele sintetiza que um dos métodos mais conhecidos na área é o chamado Protocolo de Paulus, que utiliza pontos específicos antes e após a transferência embrionária e pode elevar significativamente as taxas de implantação.

Porém, o profissional ressalta que o tratamento é conduzido de forma individualizada, considerando as necessidades de cada paciente. “Há casos em que a idade da paciente exigia um cuidado mais amplo, com foco no fortalecimento dos rins, que, na Medicina Chinesa, estão diretamente ligados à fertilidade. Nessas pacientes, o tratamento global foi essencial para preparar o organismo”, exemplifica.

Crescimento da procura pela acupuntura no Brasil

O crescimento da procura pela acupuntura no Brasil está diretamente ligado aos resultados percebidos pelos próprios pacientes ao longo do tratamento. De acordo com o especialista, é cada vez mais comum o atendimento de pessoas que chegam ao consultório após passarem por outras abordagens sem alcançar melhora completa dos sintomas.

Neste cenário, a prática também avançou no campo institucional. Sancionada em janeiro deste ano pelo presidente da República do Brasil, a Lei nº 15.345/2026 estabelece normas para o exercício da acupuntura no país. A legislação define critérios para atuação profissional, qualificação específica na área, validação da experiência profissional e reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, reforçando a segurança dos pacientes e a regulamentação da atividade.

“Isso reforça o reconhecimento da acupuntura como uma abordagem complementar eficaz, respaldada pela experiência clínica e por evidências na área da saúde. Com isso, a técnica passa a ocupar um espaço consolidado no cuidado integral à saúde”, conclui o Dr. Zhang Zhengxu.

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