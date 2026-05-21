Dia do Abraço ITACI completa 10 anos com ações

No dia 22 de maio, data em que é celebrado o Dia Mundial do Abraço, a Fundação Criança - ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil), do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), realiza a 10ª edição do Dia do Abraço ITACI. A campanha, que ao longo da última década transformou um gesto de carinho em um convite à conscientização, tem como foco ampliar o conhecimento da população sobre o câncer infantojuvenil.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 400 mil crianças e adolescentes de até 19 anos desenvolvem a condição todos os anos no mundo, sendo que mais de 80% dos casos podem ser curados quando há diagnóstico precoce e tratamento adequado.

“Mais do que um gesto de carinho, é um convite à conscientização. Muitas vezes, os sinais do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com situações comuns da infância. Por isso, informação e atenção fazem toda a diferença para que crianças e adolescentes cheguem mais rapidamente ao especialista, tenham mais chances de desfechos positivos e melhor qualidade de vida”, afirma Liliane Moraes, gerente da Fundação Criança - ITACI.

O Dia do Abraço ITACI ocorre na Estação Palmeiras-Barra Funda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), das 9h30 às 12h30.

A campanha também terá uma ativação especial no Top Center Shopping (Avenida Paulista) das 14h às 17h. “Fazer parte da 10ª edição do Dia do Abraço ITACI é muito especial para o Top Center Shopping. Acreditamos no poder de ações que unem acolhimento e conscientização, especialmente quando falamos da saúde de crianças e adolescentes. Abrir espaço para essa mobilização é também uma forma de incentivar o acesso à informação e ampliar o diálogo sobre a importância do diagnóstico precoce”, destaca Vitória Alvarenga, coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Em ambos os locais, os voluntários da Fundação Criança irão abordar o público com informações sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e orientações sobre a importância de procurar avaliação médica.

Durante o dia, serão gravados ainda depoimentos a partir da pergunta: “O que é um abraço para você?”. O material será compartilhado nas redes sociais do ITACI e fará parte de um mini-documentário produzido com os relatos coletados. Essa mobilização também foi estendida a influenciadores, embaixadores e apoiadores para ampliar o alcance da campanha e disseminar informações sobre a doença e o diagnóstico precoce.

Sobre a Fundação Criança

A Fundação Criança é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atua há mais de 23 anos na promoção da saúde integral de crianças e adolescentes, com foco nas áreas de pediatria clínica, cirúrgica e onco-hematologia, captando recursos e fomentando parcerias estratégicas para o ITACI - Instituto do Tratamento do Câncer.

A instituição é responsável por alocar recursos para o Hospital ITACI, em projetos de manutenção, melhorias e ampliação predial, aquisição de equipamentos médicos, custeio de exames e medicamentos complementares de alto custo.

Comprometida também com a humanização do cuidado, a Fundação incentiva atividades socioculturais e projetos de acolhimento dentro do hospital, muitos deles viabilizados por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).

ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o ITACI é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e faz parte do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Oferece tratamento para crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de até 18 anos.

Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou, em 2025, cerca de 11 mil consultas médicas ambulatoriais, mais de 4 mil consultas multiprofissionais e em torno de 1.700 mil sessões de quimioterapia. Entre as especialidades atendidas: leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).



Serviço:



Evento: Dia do Abraço ITACI?

Data: 22 de maio de 2026

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda/CPTM - Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo



Horário: das 9h30 às 12h30

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Local: TOP Center Shopping - Av. Paulista, 854 - Bela Vista, São Paulo



Horário: das 14h às 17h. Piso Paulista - Referência entrada Av. Paulista