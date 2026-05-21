Bitget Lança “Gold Fast or Go Home Challenge” para Negociação de CFDs de Ouro

VICTORIA, Seychelles, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o "Gold Fast or Go Home Challenge", uma campanha global desenvolvida em torno do acesso mais rápido à negociação de CFDs de ouro no aplicativo Bitget. A campanha dá seguimento à recente atualização da Bitget que moveu os produtos TradFi, incluindo ouro, forex, commodities e índices, para uma aba de primeiro nível na página inicial, reduzindo o número de etapas necessárias para o acesso a esses mercados diretamente da página inicial.

O desafio convida os usuários a se registrarem abrindo o aplicativo Bitget, entrando na seção TradFi e realizando uma negociação de CFD de ouro XAUUSD o mais rápido possível. Os participantes publicarão suas tentativas nas redes sociais como parte de um desafio global de negociação baseado na velocidade, desenvolvido em torno da acessibilidade, do fluxo de execução e da participação no mercado em tempo real. A campanha une a cultura da negociação com conteúdo social curto, transformando a velocidade do produto em uma experiência visível para o usuário.

A campanha reflete a direção mais ampla da Bitget de aproximar os ativos financeiros tradicionais dos ambientes de negociação nativos de criptomoedas em uma interface unificada. Os usuários podem transitar entre criptoativos, produtos tokenizados, pares de forex, commodities e mercados de CFD de ouro em uma única estrutura de conta sem a necessidade de alternar entre várias plataformas, carteiras ou sistemas de negociação.

“Os usuários estão transitando cada vez mais entre os mercados financeiros de criptomoedas e tradicionais dentro do mesmo ciclo de negociação, especialmente durante períodos moldados pela volatilidade macroeconômica”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Desenvolvemos a plataforma para tornar esses mercados mais acessíveis diretamente dentro do aplicativo. O Challenge transforma esse fluxo de negociação em uma experiência pública e voltada para a comunidade, que mostra como o comportamento da negociação de múltiplos ativos está evoluindo.”

A atividade de negociação de ouro continua ganhando força globalmente, com os investidores monitorando as expectativas das taxas de juros, as tendências de acumulação dos bancos centrais, os riscos de inflação e a incerteza geopolítica. Em todas as plataformas de ativos digitais, os CFDs de ouro têm sido um dos produtos TradFi mais monitorados durante períodos de elevada volatilidade, principalmente com os usuários em busca de acesso mais rápido a ativos macrossensíveis sem sair dos ambientes de negociação nativos de criptomoedas.

A integração do TradFi na página inicial faz parte da estratégia da Universal Exchange mais ampla da Bitget, focada na redução da fragmentação entre ativos digitais e mercados financeiros tradicionais. Com mais usuários se diversificando entre as classes de ativos, as plataformas de negociação devem oferecer suporte a criptomoedas, commodities, ações, FX e ativos tokenizados em uma única interface e sistema de garantia. A expansão do TradFi da Bitget reflete a crescente demanda do mercado pelo acesso unificado a múltiplos ativos e movimento de capital mais rápido entre as categorias de negociação.

O lançamento também dá seguimento à expansão contínua da Bitget da sua oferta TradFi nos mercados globais. Atualmente a plataforma fornece acesso a mercados de criptomoedas com ações tokenizadas, ETFs, commodities, pares de forex e metais preciosos como ouro, em um ecossistema de negociação. Em 2026, a Bitget reposicionou sua seção TradFi na página inicial do aplicativo como parte de um esforço mais amplo para simplificar o acesso ao mercado e aumentar a eficiência da execução em toda a atividade de negociação de vários ativos.

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Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183217)