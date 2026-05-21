A estratégia da Futurionex com a FSP na Nova Zelândia reforça ainda mais as bases de combate à lavagem de dinheiro e controle de risco





DENVER, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após concluir a adequação à FSP da Nova Zelândia, a Futurionex continua sob os holofotes do mercado. O que mais importa agora não é apenas a conquista regulatória, mas sim se as exigências serão de fato incorporadas ao controle de risco diário. Para plataformas de ativos digitais, a verdadeira força da conformidade está em mecanismos de gestão de risco contínuos e dinâmicos, que aumentam a confiabilidade operacional e a confiança dos usuários.

De acordo com informações oficiais da Nova Zelândia, prestadores do setor financeiro, quando aplicável, devem ser registrados no FSPR. Instituições sujeitas a obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo precisam realizar avaliações de risco, estabelecer e manter planos AML/CFT, cumprir diligência de clientes, reportar atividades suspeitas e manter registros. As autoridades destacam que o principal ponto da conformidade não é uma ação pontual, mas sim a identificação, gestão e mitigação de riscos de forma contínua.

Nesse contexto, o que mais chama atenção na Futurionex é o fortalecimento da governança através de processos como KYC, identificação de transações suspeitas, gestão segmentada de riscos, triagem de comportamentos e mecanismos de auditoria interna. Para uma plataforma, o KYC determina a qualidade de entrada de contas; o monitoramento de anomalias garante a rapidez na identificação de riscos; a gestão segmentada afeta a eficiência das respostas e a auditoria interna fecha o ciclo de controle de riscos. Apenas integrando esses elementos ao cotidiano, a conformidade deixa de ser um mero rótulo estático para se tornar uma capacidade dinâmica de gestão de riscos, refletindo-se em processos e respostas mais detalhados e eficazes.

No momento em que a competição no setor passa a girar em torno da capacidade de governança, a Futurionex usa sua base na FSP da Nova Zelândia para reforçar os fundamentos de combate à lavagem de dinheiro e controle de risco, sinalizando seu compromisso de elevar regras internas e disciplina para o núcleo da operação. Isso fortalece a percepção do mercado sobre a trilha de conformidade da empresa, oferece argumentos institucionais para sua expansão internacional e permite um entendimento de longo prazo de sua ênfase na conformidade.

Contato:

David Lee

DavidLee@futurionex.org

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e9efb0b-18dc-4365-9fa6-45a72532b998/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9724511)