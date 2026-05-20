A BeOne Medicines lança campanha global de conscientização sobre o tratamento do câncer "One Save Changes Everything" (Uma Defesa Muda Tudo), com a participação da lenda do futebol Tim Howard

A BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia, lançou hoje a campanha One Save Changes Everything, uma campanha que usa o futebol como uma lente para reconhecer os momentos científicos, clínicos e humanos que importam no tratamento do câncer. A campanha é lançada com lendas do gol, incluindo o ex-goleiro da Seleção Masculina dos EUA, Tim Howard. A iniciativa conta com o apoio de um compromisso comunitário de US$ 300.000 para a instalação de minicampos de futebol perto de centros de tratamento de câncer, em parceria com a Fundação de Futebol dos EUA, e com o apoio filantrópico de colaboradores da BeOne em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260520971001/pt/

BeOne Medicines' One Save Changes Everything campaign uses soccer as a lens to recognize the scientific, clinical, and human moments that matter in cancer care.

John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da BeOne Medicines, disse:

“Assim como no futebol, o progresso no combate ao câncer é construído momento a momento – no laboratório, na clínica e nas comunidades onde pacientes e familiares o enfrentam diariamente. ‘Uma Defesa Muda Tudo’ foi criada para reconhecer os pesquisadores que perseguem alvos que outros podem ter negligenciado, os médicos que atuam sob pressão, os cuidadores que se dedicam sem reconhecimento e os pacientes cuja resiliência impulsiona tudo isso. A BeOne foi criada para esses momentos: para estar preparada, agir com urgência e garantir que o progresso chegue aos pacientes onde quer que estejam. Essa crença norteia tudo o que fazemos.”

Uma conexão pessoal com o câncer

Uma lenda do futebol mundial, as 16 defesas de Howard contra a Bélgica em 2014 – o maior número na história do futebol internacional – são mais do que um recorde. Elas são a expressão literal da crença central da campanha One Save Changes Everything, a preparação, a presença e a recusa em desistir, aplicadas momento a momento, podem mudar o resultado dos eventos mais importantes.

A ligação de Howard com a campanha vai além do esporte. Quando ele tinha 11 anos, seu avô foi diagnosticado com câncer. As noites comuns que se seguiram – jantares compartilhados, caminhadas tranquilas, simplesmente estar presente – ele reconhece como alguns desses momentos.

O ex-goleiro da Seleção Masculina dos EUA, Tim Howard, disse:

“Os momentos que mais importam nem sempre são aqueles que as pessoas veem. Quando meu avô estava doente, o que ficou marcado em mim foi a nossa família estar presente para ele – silenciosamente, constantemente e quando importava. Observá-los me ensinou que estar presente, preparado e disposto a agir pode mudar tudo. A parceria com a BeOne parece natural porque é assim que eles estão presentes para os pacientes: todos os dias, em todo o mundo, quando importa.”

Outros goleiros internacionais serão anunciados para apoiar a campanha ao lado de Tim Howard, juntamente com vozes da comunidade oncológica que refletem o alcance global da BeOne.

Transformando propósito em ação

Fiel à crença da BeOne de que propósito deve se traduzir em ação, o projeto One Save Changes Everything vai além da narrativa, por meio de uma parceria com a Fundação de Futebol dos EUA (U.S. Soccer Foundation). A BeOne financiará a instalação de minicampos de futebol, criando espaços para movimento, conexão e momentos de normalidade para famílias afetadas pelo câncer.

Ed Foster-Simeon, presidente e CEO da Fundação de Futebol dos EUA, disse:

“O futebol tem uma capacidade única de trazer alegria e conexão nos momentos mais difíceis. A instalação de minicampos perto de centros de tratamento de câncer cria espaços permanentes e acessíveis para as famílias que mais precisam. Temos orgulho de fazer parceria com a BeOne para criar espaços significativos para as famílias jogarem.”

Colaboradores da BeOne se unem ao One Save Changes Everything

Os mais de 12.000 colaboradores da BeOne, espalhados por seis continentes, são o motor por trás do compromisso de doação. Para cada hora que um funcionário dedicar ao voluntariado em apoio à sua comunidade durante o período da campanha, a BeOne converterá essas horas em doações em dinheiro, contribuindo para o total de US$ 300.000 destinados à Fundação de Futebol dos EUA e outras organizações sem fins lucrativos em todo o mundo.

A campanha One Save Changes Everything foi lançada hoje em todo o mundo. Saiba mais em BeOneSave.com.

Sobre a BeOne Medicines

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela agilidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook, e Instagram.

Sobre Tim Howard

Tim Howard é um dos goleiros mais consagrados da história do futebol americano. Ele representou a Seleção Masculina dos EUA de 2002 a 2017 e estabeleceu o recorde da Copa do Mundo da FIFA de maior número de defesas em uma única partida, com 16 defesas contra a Bélgica em 2014 – um recorde que permanece até hoje. Howard jogou profissionalmente por clubes como Manchester United, Everton e Colorado Rapids, ao longo de uma carreira de mais de duas décadas. Atualmente, ele é comentarista e analista, além de ser o parceiro da campanha nos EUA para o programa One Save Changes Everything.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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