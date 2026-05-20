The LYCRA Company conclui com sucesso reestruturação financeira abrangente

The LYCRA Company, LLC ("a Empresa"), líder mundial em desenvolver soluções de fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, concluiu com sucesso seu abrangente processo de reestruturação financeira e sairá da proteção do Capítulo 11 em 20 de maio de 2026.

A The LYCRA Company estabeleceu uma estrutura de capital sólida que irá permitir à Empresa prosseguir com sua estratégia de crescimento mediante investimentos em inovação, parcerias com clientes e operações internacionais. A Empresa sairá de seu abrangente processo de reestruturação com uma flexibilidade financeira significativamente maior e um balanço patrimonial fortalecido para sustentar o crescimento a longo prazo. A Empresa terá reduzido sua dívida total a longo prazo em mais de US$ 1,2 bilhão e obterá mais de US$ 75 milhões em novos investimentos. Ao longo de todo o processo, a Empresa manteve suas operações ininterruptas e continua cumprindo seus compromissos com seus funcionários, clientes e fornecedores.

A The LYCRA Company irá contar com o apoio de novos acionistas. Os novos proprietários possuem fundos de investimento com presença mundial, tendo sido investidores há muito tempo em títulos da Empresa. Juntos, contribuem com ampla experiência e compromisso com a Empresa, seus produtos e suas marcas, estando empenhados em aproveitar o momento positivo do processo de reestruturação, ao investir no futuro sucesso da Empresa.

Dean Williams, Diretor Financeiro da Empresa, foi nomeado Diretor Executivo interino. O Sr. Williams irá atuar interinamente enquanto ocorre a busca por um Diretor Executivo permanente. O Sr. Williams está na Empresa desde sua fundação, há mais de sete anos, e possui extensa experiência em liderança financeira, planejamento estratégico e gestão operacional, que o posiciona como muito qualificado para dirigir a The LYCRA Company nesta próxima fase. Gary Smith, ex-Diretor Executivo da Empresa, deixou a função e se desvinculou da Empresa.

A Empresa também designou um novo Conselho Administrativo, com Bruce Rubin, um executivo experiente nos setores de energia e química com mais de 45 anos de experiência em liderança, atuando como Presidente Executivo do Conselho. O Sr. Rubin afirmou: "Com uma base sólida, a The LYCRA Company estará bem posicionada para aperfeiçoar a excelência operacional, acelerar a inovação, aprofundar parcerias com clientes e reinvestir em nossos produtos de alta qualidade. Estamos na expectativa de expandir nossas marcas distintas e confiáveis ??no futuro. Gostaríamos de agradecer a Gary e ao Conselho anterior pela firme liderança que conduziram a Empresa durante este período crucial. O Conselho espera trabalhar em estreita cooperação com Dean, um líder operacional excepcional e confiável, enquanto posicionamos a Empresa para o sucesso."

O restante da equipe de liderança executiva da The LYCRA Company se mantém em suas funções e continuará trabalhando em estreita cooperação com Dean e outras partes interessadas importantes para acelerar o avanço da Empresa.

"A emergência marca um momento decisivo para a The LYCRA Company", disse Dean Williams, Diretor Executivo interino. "Agora seremos uma organização financeiramente mais sólida e melhor enfocada, posicionada para o crescimento. Este marco não teria sido possível sem os membros de nossa equipe, cuja resiliência, dedicação e compromisso com nossos clientes nos permitiram navegar por este processo sem interrupções. Embora ainda tenhamos trabalho a fazer para alcançar nosso pleno potencial, nunca estivemos em melhor posição para obtê-lo."

A The LYCRA Company conta com a assessoria jurídica da Linklaters LLP e da Haynes Boone, LLP neste assunto, do banco de investimentos Houlihan Lokey e da FTI Consulting como consultora financeira e de comunicação.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, conhecimento técnico e suporte de marketing. A The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para atender à necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que não são informações históricas e, sim, declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem expectativas atuais ou previsões de eventos futuros e não são garantias do desempenho futuro. As declarações podem geralmente ser identificadas como prospectivas porque incluem palavras como "acreditar", "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "irá", "estimativas", "potencial", "almejar", "prever", "buscar" e suas variações ou "poderia", "deveria" ou palavras de significado semelhante. As declarações que descrevem os planos futuros, os objetivos e as metas da Empresa também são declarações prospectivas, que refletem as perspectivas atuais da Empresa com relação a eventos futuros e estão sujeitas a suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente. Embora a Empresa acredite que essas declarações prospectivas estejam baseadas em suposições razoáveis sobre, entre outras coisas, a economia, seu conhecimento dos seus negócios e os indicadores-chave de desempenho que impactam a Empresa, essas declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente daqueles expressos ou sugeridos por essas declarações prospectivas.

Os leitores são advertidos para não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado. Exceto na medida exigida pela lei ou pelo regulamento aplicável, a Empresa não tem obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir os eventos ou as circunstâncias futuras ou para refletir a ocorrência de eventos não antecipados. Você deve considerar esses fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas e recebe a advertência para não depositar confiança indevida em tais declarações.

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Mídia

Rachel Chesley / Misha Ross

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