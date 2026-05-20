Variational garante cerca de US$ 50 milhões para trazer liquidez de mercados tradicionais ao mercado de criptomoedas

A Variational, um protocolo para negociação de derivativos on-chain, anunciou uma rodada de financiamento série A de cerca de US$ 50 milhões, liderada pela Dragonfly, com o apoio da Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures e outros investidores estratégicos. O financiamento coincide com o lançamento dos primeiros mercados de Ativos do Mundo Real (RWA) do protocolo. Este lançamento inicial permite que os operadores acessem contratos perpétuos de commodities selecionadas junto com seu portfólio de criptomoedas, preparando o terreno para que a Variational canalize liquidez diretamente dos mercados tradicionais nos próximos meses.

Enquanto o setor de criptomoedas em geral tenta criar liquidez RWA do zero em Livros de Ordens Centrais (CLOBs) isolados, a Variational introduz uma arquitetura fundamentalmente diferente. Em vez de criar novos livros de ordens do zero para cada novo mercado, a Variational agrega e canaliza liquidez tanto de mercados tradicionais existentes como de mercados on-chain.

Ao solucionar este problema de "inicialização a frio", a Variational irá permitir que os operadores acessem um amplo menu de ativos mundiais, desde índices e ações individuais até câmbio e criptomoedas, tudo a partir de uma única conta.

Em janeiro de 2025, a Variational foi lançada em versão beta privada, apenas para convidados. Desde então, a plataforma de negociação processou mais de US$ 200 bilhões em volume de negociação em mais de 50 mil contas, acumulou mais de US$ 750 milhões em posições em aberto e distribuiu mais de US$ 7 milhões em recompensas aos operadores.

"Não é possível reconstruir quarenta anos de profundidade de mercado tradicional do zero em um livro de ordens de criptomoedas", disse Lucas Schuermann, Diretor Executivo da Variational. "As finanças tradicionais solucionaram este problema com o modelo de corretagem, e estamos trazendo este modelo à blockchain, ao agregar liquidez de ativos ponderados pelo risco (RWA) de onde ela já existe, em vez de esperar que ela migre."

O lançamento inicial da "Fase 1" do RWA da Variational inclui ouro, prata, cobre e petróleo bruto WTI. Este lançamento inicial tem como objetivo testar a capacidade do mecanismo de margem cruzada do protocolo e a liquidação on-chain com uso de liquidez nativa de criptomoedas agregada. Assim que a infraestrutura for validada, a "Fase 2" começará a rotear liquidez diretamente de fontes TradFi, visando trazer mais de 100 novos mercados on-chain neste verão.

"Os livros de ordens funcionam bem quando há liquidez para sustentá-los. Mas, para o amplo universo de ativos ponderados pelo risco (RWA), muitas vezes é um erro. Todos os outros vêm tentando obter liquidez por um canudo, gastando milhões em incentivos apenas para acabar com livros de ordens pequenos e preços voláteis", disse Haseeb Qureshi, Sócio-Gerente da Dragonfly. "O modelo da Variational contorna isto por completo, ao canalizar liquidez dos mercados tradicionais diretamente na blockchain. É o que o modelo 'perps on everything' exige para funcionar em grande escala."

O roteiro da Variational para 2026 inclui a listagem de mais mercados de RWA, o aprofundamento da liquidez de RWA com novas parcerias e o lançamento de uma API de negociação. O progresso pode ser acompanhado na Conta X da Variational.

Sobre a Variational

A Variational é um protocolo de negociação ponto a ponto para contratos perpétuos e derivativos generalizados que já processou mais de US$ 200 bilhões em volume de negociação. A Variational impulsiona a Omni, uma plataforma de negociação sem taxas que agrega liquidez tanto de mercados on-chain como de mercados tradicionais.

A Variational foi criada por uma equipe veterana com décadas de experiência em empresas como Google, Meta, Virtu, IMC e Jane Street, e conta com o apoio de investidores líderes, incluindo Dragonfly, Bain Capital Crypto e Coinbase Ventures.

Para mais informações, acesse https://variational.io.

Sobre a Dragonfly

A Dragonfly é uma empresa multinacional de investimentos em criptomoedas com US$ 4 bilhões em ativos sob gestão. Desde 2017, a Dragonfly está na vanguarda da inovação em blockchain e criptomoedas, com um enfoque a longo prazo, técnica e orientada à pesquisa, tendo sido uma das primeiras investidoras em alguns dos protocolos e empresas mais influentes do setor.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260520293679/pt/

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Max Bibeau

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