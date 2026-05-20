Johns Manville anuncia John Vasuta como novo Diretor Executivo

Johns Manville (JM), fabricante multinacional de produtos para construção e especialidades, e empresa do grupo Berkshire Hathaway, anunciou hoje que Bob Wamboldt irá se aposentar e John Vasuta assumir o cargo de Presidente e Diretor Executivo, a partir de 1º de agosto de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260519294679/pt/

John Vasuta will become JM's CEO and President on August 1, 2026.

Vasuta se uniu à Johns Manville em 2019 como Presidente da Divisão de Produtos de Engenharia da empresa. Ele também atua no Conselho Administrativo da EJ, líder mundial e fabricante privada de produtos de acesso à infraestrutura para água, esgoto, serviços públicos, drenagem e telecomunicações.

"É um privilégio extraordinário assumir o cargo de Diretor Executivo", disse Vasuta. "Sinto-me profundamente honrado em continuar servindo nossos clientes e apoiando os funcionários, cuja dedicação torna nosso sucesso possível."

Antes de fazer parte da JM, John ocupou funções de liderança na Bridgestone Corp., incluindo o de Presidente da Firestone Building Products International e Vice-Presidente Sênior de Vendas Globais, Marketing e Operações, entre outros. Ele possui bacharelado em Engenharia, MBA e doutorado em Direito pela Universidade de Akron.

A comprovada liderança de John, sua experiência no setor e seus fortes relacionamentos com clientes e funcionários o tornam excepcionalmente qualificado para liderar a JM rumo ao futuro. Ele dará continuidade ao legado de 168 anos da empresa, ao proporcionar experiências positivas e impactantes para funcionários, clientes, acionistas e demais partes interessadas.

"Estou incrivelmente orgulhoso do que conquistamos juntos, alcançando marcos que refletem o trabalho árduo e a dedicação de toda a nossa organização", disse Wamboldt. "Ao me aposentar, tenho absoluta confiança em John, cuja liderança irá orientar a empresa para um sucesso ainda maior."

Wamboldt ingressou na Johns Manville em 2003 e passou a liderar cada uma das três divisões da empresa – Produtos de Engenharia, Sistemas de Cobertura e Sistemas de Isolamento – antes de ser nomeado Presidente e Diretor Executivo em 2020.

"Durante a gestão de Bob, a empresa conquistou um progresso significativo, e apreciamos a dedicação e o profissionalismo que ele trouxe à função de Diretor Executivo", disse Mary Rhinehart, Presidente do Conselho da Johns Manville. "Damos as felicitações a ele por sua merecida aposentadoria e esperamos que John continue construindo sobre esta base sólida para o futuro."

Sobre a Johns Manville

A Johns Manville (JM), uma empresa da Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), é uma fabricante e distribuidora líder de produtos de alta qualidade para isolamento predial, isolamento mecânico, isolamento industrial, coberturas comerciais e isolamento de telhados, além de fibras e não tecidos para aplicações comerciais, industriais e residenciais. Em atividade desde 1858, a empresa com sede em Denver tem vendas anuais superiores a US$ 4 bilhões e ocupa posições de liderança em todos os seus principais mercados. A JM emprega cerca de 8.000 pessoas e opera em 43 localidades na América do Norte e na Europa. Mais informações podem ser encontradas em www.jm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato com a mídia:

Eric Brown

eric.brown@jm.com

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