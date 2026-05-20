Novo realme 16 Series é lançado oficialmente no Brasil

A realme anuncia a chegada oficial dos novos realme 16 Series no Brasil. Composta pelos modelos realme 16 Pro+ e realme 16 5G, a linha chega ao mercado apostando em fotografia com inteligência artificial (IA), design e alta performance para elevar a experiência no segmento intermediário.

Os novos aparelhos foram desenvolvidos para usuários que buscam capturar conteúdos com qualidade profissional e praticidade, sem abrir mão de desempenho, autonomia e estilo.

O realme 16 Pro+ traz a combinação da câmera de 200 MP com lente teleobjetiva periscópica de 3,5x. Equipado com sensor Samsung HP5 (sensor utilizado em modelos de topo de linha), super zoom de 120x e recursos avançados de IA, o aparelho entrega retratos com maior profundidade, nitidez e fidelidade de cores em diferentes distâncias focais.

O smartphone suporta retratos multifocais em 1x, 3.5x e 10x, oferecendo mais liberdade criativa para fotos individuais, retratos urbanos e imagens em grupo. A experiência é complementada pelo algoritmo proprietário LumaColor, que otimiza automaticamente iluminação, contraste e tons de pele.

A nova geração também amplia as possibilidades de edição diretamente no aparelho com recursos de IA, como o AI Edit Genie, que chegou agora na versão 2.0. Com um clique, ele reconhece a foto e aplica automaticamente efeitos de iluminação.

Falando de vídeo, o realme 16 Series também traz opção de gravação de vídeo em 4K HDR full focal, pensada para a criação de conteúdo.

No realme 16 5G, o sistema de câmera dupla de 50 MP, que vem com sensor principal Sony IMX852 e câmera frontal de 50 MP, foi desenvolvido para oferecer retratos detalhados e mais realistas. O modelo também incorpora funcionalidades voltadas para selfies com a câmera principal e traz um espelho para selfies na câmera traseira, que inclui controle por gestos e Aura Flash para melhor iluminação.

Performance desenvolvida para acompanhar o ritmo do usuário

A realme 16 Series conta com tela que atinge um brilho máximo de 6500 nits, tecnologias de resfriamento e baterias de longa duração desenvolvidas para sessões prolongadas de gameplay.

A nova série também entrega especificações desenvolvidas para uso intenso no dia a dia. O realme 16 Pro+ conta com bateria Titan de 7.000 mAh e carregamento de 80W, garantindo autonomia prolongada mesmo em cenários de alto consumo.

Já o realme 16 5G traz bateria de 6.550 mAh com carregamento de 45W. Ambos os modelos contam com certificação IP69 Pro, telas AMOLED e integração com a nova realme UI 7.0, que inclui recursos como tradução em tempo real, transcrição por IA e integração com Google Gemini Live.

Parceria global com Raphinha

A realme também oficializou Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do FC Barcelona, como novo embaixador global da marca e rosto oficial da realme 16 Series.

Design premium inspirado em diferentes estilos de vida

Falando em design, a realme 16 Series aposta em identidade visual para cada modelo. O realme 16 Pro+ traz o Urban Wild Design, criado em colaboração com o designer japonês Naoto Fukasawa. O realme 16 Pro+ possui traseira em silicone orgânico de base biológica, um material ecológico certificado pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). Inspirado em elementos naturais e texturas urbanas, o aparelho combina acabamento minimalista e chega nas cores Dourado Master e Cinza Master.

Já o realme 16 5G apresenta o novo Air Design, com construção ultrafina de apenas 8,1 mm e 181g. O modelo possui o acabamento “Asas de Aurora”, além da nova barra horizontal de câmeras e espelho traseiro para selfies, e chega nas opções Branco Air e Preto Air.

Disponibilidade e preços

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A realme 16 Series está disponível no Brasil a partir de hoje nos principais varejistas e canais oficiais da marca. Os aparelhos podem ser adquiridos a um preço promocional entre os dias 20 e 31 pelo Mercado Livre aqui.