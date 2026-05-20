Plataforma lança IA para ensino bíblico infantil no WhatsApp

Chega ao mercado o Theo, um assistente bíblico desenvolvido para apoiar pais, mães e educadores cristãos no discipulado infantil. Integrada ao WhatsApp, a ferramenta transforma passagens bíblicas em materiais de ensino estruturados e adaptados para diferentes faixas etárias, sem exigir formação teológica prévia do usuário.

O projeto parte de um diagnóstico identificado por pesquisadores e profissionais da área: a dificuldade enfrentada por famílias e ministérios infantis para equilibrar profundidade teológica e linguagem adequada à criança. De um lado, há materiais que tratam as narrativas bíblicas como ilustrações morais genéricas; de outro, conteúdos de maior densidade teológica que nem sempre são acessíveis a educadores sem formação formal na área.

Segundo pesquisa do Barna Group em parceria com The Navigators, publicada no estudo Growing Together (2022), 37% dos cristãos apontam não se sentir qualificados ou preparados para discipular outras pessoas como principal barreira à prática do discipulado. Dados adicionais do Barna indicam que o receio de não ter conhecimento suficiente e a percepção de não ser “a pessoa certa” para a função estão entre os fatores centrais que afastam cristãos dessa responsabilidade.

Para Carol Mendonça, criadora e fundadora do Theo, o cenário aponta para uma crise de confiança no discipulado cristão.

“Muitas famílias desejam ensinar a Bíblia aos filhos, mas não sabem por onde começar. Muitos professores amam servir na igreja, mas sentem insegurança quando precisam aprofundar um texto bíblico. O Theo nasce justamente para diminuir essa distância entre desejo e preparo”, afirma.

O funcionamento da ferramenta foi desenvolvido para ser direto: o usuário inicia uma conversa pelo WhatsApp, envia a passagem bíblica que deseja trabalhar e recebe, em poucos minutos, um material preparado para o ensino infantil. Não há necessidade de instalar aplicativos ou acessar plataformas externas.

A metodologia adotada pelo Theo organiza o ensino bíblico em cinco etapas progressivas. A estrutura parte do próprio texto bíblico e avança para o contexto histórico e cultural da passagem. Em seguida, posiciona a narrativa dentro da linha da história bíblica. A quarta etapa aborda como o texto se relaciona com a narrativa da redenção e com a figura de Cristo. Por fim, o conteúdo é adaptado para diferentes faixas etárias, considerando linguagem, desenvolvimento infantil e capacidade de compreensão.

Segundo os desenvolvedores, o objetivo não é substituir o estudo bíblico nem automatizar o discipulado, mas oferecer apoio pedagógico e teológico a famílias e educadores.

“O Theo não foi criado para simplificar a Bíblia no sentido de torná-la rasa. Pelo contrário: ele existe para ajudar pessoas comuns a acessarem a profundidade das Escrituras de forma organizada, segura e aplicável para crianças”, explica Carol.

A abordagem adotada pelo projeto parte de uma leitura cristocêntrica das Escrituras. Histórias como Davi e Golias, Jonas, Noé ou José do Egito são apresentadas dentro do contexto da narrativa bíblica completa, em vez de serem tratadas isoladamente como exemplos de virtudes ou comportamentos.

Outra característica da ferramenta é a adaptação pedagógica por faixa etária. Um mesmo texto bíblico pode ser trabalhado de formas distintas para uma criança de dois anos, uma de sete ou um pré-adolescente. O Theo organiza essas diferenças automaticamente.

O produto se destina tanto a pais e responsáveis quanto a ministérios infantis, professores de escola bíblica, líderes de grupos familiares e igrejas que buscam estruturar a formação bíblica das crianças.

Parte dos recursos obtidos com as assinaturas será destinada ao apoio de iniciativas de tradução da Bíblia para povos indígenas no Brasil.

“Acreditamos que discipulado e missão caminham juntos. O Theo nasce como uma ferramenta tecnológica, mas também como uma iniciativa comprometida com o avanço do evangelho”, revela a executiva.

O lançamento ocorre em um contexto de expansão do uso de inteligência artificial aplicada à educação e à produção de conteúdo. Os responsáveis pelo projeto ressaltam, no entanto, que a proposta é principalmente pedagógica.

“O centro do Theo não é a inteligência artificial. O centro é o discipulado. A tecnologia apenas nos permite tornar esse acesso mais simples, rápido e acessível para famílias e educadores”, conclui Carol Mendonça.

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