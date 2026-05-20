Empreendedorismo digital de baixo custo cresce no Brasil

O empreendedorismo digital de baixo custo tem ganhado força no Brasil, impulsionado pela popularização dos smartphones e pelo avanço das soluções digitais. A possibilidade de iniciar um negócio online sem a necessidade de CNPJ, estoque ou conhecimento técnico avançado tem democratizado o acesso ao comércio eletrônico, abrindo espaço para novos perfis de empreendedores que buscam renda extra ou transição de carreira com pouco investimento inicial.



De acordo com levantamento da consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de dropshipping, modelo logístico que permite a venda de produtos sem a necessidade de estoque físico, pode atingir valor de USD 507,18 bilhões em 2026, podendo alcançar USD 1,35 trilhão até 2031.



Em termos de receita, o Brasil representou 1,8% do mercado global de dropshipping em 2023, segundo dados da Grand View Research. A consultoria projeta ainda que o país lidere o mercado latino-americano até 2030, quando deve atingir um faturamento de US$ 19,4 bilhões. Esses números evidenciam o potencial de crescimento do modelo, que se apoia em plataformas digitais para reduzir barreiras de entrada.



Douglas H. de Souza, CEO da Dogama, empresa especializada em soluções para operações de dropshipping no Brasil, destaca que a evolução dos smartphones foi decisiva para tornar o comércio eletrônico ainda mais democrático.

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“Os celulares atuais uniram três coisas que antes eram barreira neste mercado: vitrine, meio de pagamento e canal de atendimento, tudo na palma da mão. Com Pix e marketplaces com audiência pronta, hoje qualquer pessoa consegue começar a vender sem loja física nem capital inicial alto”, pontua.



Embora a tecnologia tenha democratizado o acesso a essas ferramentas, Pedro A. Pagan, líder técnico de produto da Dogama, explica que, por trás da simplicidade da operação, existem estruturas complexas, como integrações com as APIs dos marketplaces, sincronização de estoque em tempo real, automação de envios, devoluções e pagamento. Nesse contexto, ele afirma que “o papel das plataformas é tirar essa complexidade do dia a dia do vendedor e facilitar os processos”.



Modelo atrai pessoas em busca de renda extra



Apesar da facilidade para empreender neste mercado, é importante ficar atento às limitações que o modelo apresenta. Ainda que seja possível vender via CPF, sem a necessidade de abrir um CNPJ, informações da Serasa apontam para um limite de movimentação anual pelo Cadastro de Pessoa Física, o que pode restringir o crescimento do negócio. Além disso, a formalização pode ser necessária para quem deseja escalar operações e acessar benefícios como crédito e emissão de notas fiscais.



No entanto, Souza avalia que as principais vantagens de começar um negócio digital com pouco investimento inicial estão atreladas ao baixo risco e ao aprendizado rápido que o modelo oferece. “A pessoa testa nichos, entende o que funciona e só escala o que deu certo, sem comprometer reserva financeira nem assumir dívida”, observa o CEO.



Para ele, o modelo tem atraído principalmente pessoas em busca de renda extra. “Com o tempo, parte desses vendedores valida o modelo e acaba migrando para a fonte principal. É uma jornada natural, não uma decisão de largar tudo no primeiro dia”, frisa.



Dentro dessa dinâmica, a Dogama atua com fornecedores nacionais, o que tem como foco reduzir prazos de entrega e evitar a taxação de produtos importados. “Além disso, o vendedor não precisa comprar o produto antecipadamente, já que o fluxo é centralizado na plataforma e o revendedor só paga depois de vender”, sintetiza Souza. “No mesmo ambiente, ele encontra o catálogo e todo o gerenciamento das vendas, sem precisar juntar várias ferramentas”, complementa Pagan.



Segundo os especialistas, as tendências para os próximos anos apontam para maior integração entre tecnologia e experiência do usuário. “IA assumindo tarefas repetitivas e social commerce (TikTok, Instagram) devem pesar cada vez mais no dia a dia do vendedor”, salienta Pagan. “Vejo um movimento de valorização dos fornecedores nacionais, além de uma profissionalização gradual de quem vende online”, conclui Souza.



Para saber mais, basta acessar: https://dogama.com.br/