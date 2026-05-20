Gulf Oil Brasil segue agenda de eventos no agro

Dando sequência à sua agenda de eventos do agronegócio em 2026, a Gulf Agro confirmou presença na 51ª Expocitros e na 47ª Semana da Citricultura, que ocorrem de 26 a 29 de maio, em Cordeirópolis (SP). Recentemente, a marca também participou da Feibanana, em Pariquera-Açu (SP), feira voltada ao desenvolvimento da cadeia produtiva da banana.

Durante a Expocitros, a empresa apresentará seu portfólio voltado ao manejo fitossanitário e à eficiência das aplicações em campo. O principal destaque será o Agefix E8, um adjuvante emulsionável formulado com óleo mineral e tensoativos. O produto foi desenvolvido para auxiliar na distribuição da calda, aumentar a aderência nas folhas e reduzir perdas por deriva durante as aplicações.

Na citricultura, onde o manejo contínuo faz parte da rotina dos produtores, soluções que favorecem a uniformidade e a eficiência operacional são fundamentais ao longo do ciclo da cultura. Além do adjuvante, a empresa levará ao evento o OMA, óleo mineral utilizado para potencializar a ação de defensivos agrícolas, especialmente fungicidas, com aplicação em diferentes culturas da fruticultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A participação nas feiras integra a estratégia da Gulf Oil Brasil de ampliar a proximidade com produtores rurais e acompanhar as demandas do setor. O fortalecimento da presença da marca acompanha o ritmo do próprio setor: dados do Cepea/CNA indicam que o agronegócio representou 25,13% da economia brasileira em 2025, mantendo forte impacto no Produto Interno Bruto (PIB) e nas exportações do país.