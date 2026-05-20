B. Braun destaca conectividade e capacitação na Hospitalar

Com o mote “Tradição que inova: 180 anos de excelência em saúde”, a B. Braun participa da Hospitalar 2026, nos dias 19 a 22 de maio, feira do setor de saúde na América Latina, apresentando soluções voltadas à prática clínica e à gestão hospitalar. Em um estande com foco em tecnologia, conteúdo e experiências, a companhia reúne iniciativas relacionadas à inovação, segurança, capacitação profissional e suporte técnico em diferentes etapas do cuidado.

Entre as áreas contempladas estão cirurgia, terapia intensiva, infusão, diálise, controle de infecção, rastreabilidade e gestão hospitalar. A proposta apresentada no evento inclui não apenas a exposição de tecnologias, mas também a discussão sobre a integração entre conhecimento técnico, inovação e aplicação prática no ambiente hospitalar.

Com mais de 180 anos de atuação global e presença consolidada no Brasil, a companhia apresenta uma abordagem centrada em qualidade e continuidade operacional. “Participar da Hospitalar é uma oportunidade de mostrar como a B. Braun une história e inovação aplicada à prática clínica. A proposta envolve não apenas equipamentos, mas também apoio à capacitação e suporte técnico aos profissionais de saúde”, afirma Natalia Moreno, CEO da B. Braun.

No centro cirúrgico, tecnologias de visualização digital têm ganhado espaço ao permitir maior precisão e acompanhamento dos procedimentos por toda a equipe médica. Esse movimento reflete a adoção crescente de soluções digitais em especialidades de alta complexidade, como a neurocirurgia, e aponta para mudanças na dinâmica do ambiente cirúrgico.

Outro ponto abordado durante a feira é a educação médica continuada. Iniciativas de capacitação, como cursos, treinamentos e programas de atualização profissional, acompanham a evolução das práticas clínicas e contribuem para a incorporação segura de novas tecnologias. No Brasil, esse tipo de ação tem ampliado o acesso à formação e à troca de conhecimento entre profissionais de saúde.

Além disso, a assistência técnica especializada é apresentada como parte relevante da operação hospitalar, especialmente diante da complexidade dos equipamentos e da necessidade de garantir seu funcionamento contínuo. Estruturas de suporte distribuídas e processos padronizados contribuem para a manutenção e o desempenho das soluções ao longo do tempo.

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A participação na Hospitalar 2026 ocorre em um cenário em que o setor de saúde busca integrar tecnologia, qualificação profissional e eficiência operacional para responder a desafios como aumento da demanda e necessidade de melhoria dos desfechos clínicos.