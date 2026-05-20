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Obesidade exige tratamento além da perda de peso

Dados mostram que 55,4% dos brasileiros estão com excesso de peso. Dra. Lucymária Dal' Col, médica com atuação em nutrologia, explica como fatores hormonais, metabólicos e inflamatórios impactam o emagrecimento

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Repórter
20/05/2026 13:02

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Happy Slim Woman In Big Oversize Jeans With Drawn Outlines Around Her Body Standing Isolated Over Pink Background, Smiling Young Female Enjoying Result Of Weight Loss And Dieting, Collage
Happy Slim Woman In Big Oversize Jeans With Drawn Outlines Around Her Body Standing Isolated Over Pink Background, Smiling Young Female Enjoying Result Of Weight Loss And Dieting, Collage crédito: DINO

O avanço da obesidade no Brasil já é tratado por especialistas como um dos principais desafios de saúde pública do país. Dados do Ministério da Saúde, noticiados pelo Jornal da USP, apontam que a prevalência da doença cresceu 118% nas últimas duas décadas.

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O Mapa da Obesidade mostra que a frequência de obesidade é semelhante entre homens e mulheres, enquanto o excesso de peso atinge 55,4% da população das capitais brasileiras, com índice ligeiramente maior entre os homens.

A Dra. Lucymária Dal' Col, médica pós-graduada em Nutrologia e em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase Endócrina, explica que a obesidade é uma doença crônica e, como qualquer outra, demanda tratamento sério, com medicação, acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar.

Segundo ela, a condição vai muito além do peso na balança, pois provoca alterações hormonais, aumenta o risco de doenças associadas e impacta diretamente o metabolismo.

“Perder peso sendo obeso é completamente diferente do que alguém sem obesidade. Por isso, tratamos com seriedade: não é só sobre ‘perder quilos’, é sobre cuidar da sua saúde integral”, acrescenta.

A dificuldade persistente para perder peso, mesmo com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, pode ser um indicativo de que fatores metabólicos ou inflamatórios estejam interferindo no funcionamento do organismo.

Segundo a médica, sinais como fome excessiva, dificuldade de saciedade (especialmente no período noturno) e desejo intenso por carboidratos e açúcar merecem atenção, assim como o acúmulo de gordura abdominal, principalmente a visceral.

Outros sintomas que podem estar associados são cansaço frequente, baixa energia, oscilações de peso e o chamado “efeito sanfona”. Alterações hormonais, como irregularidade menstrual, Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e resistência à insulina, além de queda de cabelo, mudanças na pele e unhas, distúrbios do sono e exames com alterações, como glicemia elevada, insulina alta, ferritina alterada ou marcadores inflamatórios aumentados, também podem indicar desequilíbrios que dificultam o emagrecimento e exigem avaliação médica especializada.

Avaliação individualizada ajuda a identificar causas do ganho de peso

Diante desses cenários, a Dra. Lucymária Dal' Col destaca a importância de uma avaliação médica individualizada, pois o processo ajuda a entender a história de vida do paciente e as suas dificuldades reais.

“O acompanhamento individualizado investiga não só seu peso, mas como seu corpo funciona: desde seus hormônios até o impacto do seu dia a dia, do seu sono, do seu estresse. Juntamos tudo: seu contexto, as mudanças metabólicas, hormonais ou inflamatórias”, detalha.

De acordo com a médica, o processo começa com uma investigação detalhada da rotina do paciente, incluindo hábitos alimentares, qualidade do sono, níveis de estresse, histórico de dietas, uso de medicamentos e presença de doenças associadas. Também são observados sinais e sintomas como fome excessiva, episódios de compulsão alimentar, fadiga, retenção de líquido e alterações na pele, cabelo ou ciclo menstrual.

Além da análise clínica, a avaliação inclui exames de composição corporal, que medem a proporção entre gordura e massa muscular, com atenção especial à gordura visceral. Exames laboratoriais também ajudam a investigar possíveis alterações metabólicas e hormonais, avaliando indicadores como glicose, insulina, função da tireoide e processos inflamatórios.

“O estilo de vida do paciente, incluindo prática de atividade física, qualidade do sono e carga de estresse, também faz parte da investigação para que o tratamento seja mais preciso e individualizado”, pontua a especialista.

Tratamento personalizado busca resultados sustentáveis

A principal diferença do tratamento personalizado para emagrecimento, segundo a profissional, está na forma como o paciente é avaliado e acompanhado. Em vez de seguir métodos generalistas ou “receitas prontas”, o plano é desenvolvido a partir do contexto de vida, das dificuldades individuais e do funcionamento do organismo de cada pessoa.

Segundo a médica, isso permite criar estratégias adaptadas ao metabolismo, aos hormônios, ao nível de inflamação e também à rotina, à qualidade do sono, ao estresse e ao comportamento alimentar do paciente.

Na prática, a Dra. Lucymária Dal' Col reforça que o tratamento passa a utilizar de forma mais assertiva exames clínicos, análise de composição corporal por bioimpedância e, quando necessário, medicação adequada para cada caso. O foco deixa de ser apenas a perda de peso e passa a incluir melhora da saúde, aumento da disposição e uma relação mais equilibrada com a alimentação.

“O acompanhamento contínuo faz toda a diferença porque a obesidade é uma condição crônica, e o corpo muda ao longo do tempo. Quando o tratamento respeita o corpo e a vida do paciente, ele deixa de ser um esforço temporário e passa a ser um processo possível”, observa.

A médica também alerta que, ao tentar emagrecer sozinho, o paciente corre o risco de perder massa magra, gerar efeito rebote, aumentar a inflamação, elevar as chances de desenvolver doenças secundárias e comprometer a qualidade de vida.

Segundo a Dra. Lucymária Dal' Col, os ganhos reais de saúde incluem mais energia e disposição, controle da fome e da compulsão alimentar, redução da inflamação, equilíbrio hormonal (com melhora do sono e do humor), preservação da massa muscular, melhora dos exames laboratoriais e redução do risco de doenças crônicas.

“Além disso, há um impacto direto na autoestima, na autoconfiança e na qualidade dos relacionamentos. No final, não é só pesar menos — é viver melhor”, conclui.

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