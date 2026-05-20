Minupar aprova distribuição de mais de R$ 9 mi em resultados

A Minupar Participações S/A, holding controladora da Companhia Minuano de Alimentos, aprovou a distribuição de resultados no valor de R$ 9.226.099,68, o equivalente a R$ 0,13 por ação. O anúncio foi feito na assembleia geral ordinária de 14 de abril, sendo a primeira distribuição de resultados desde 1999.

Segundo a companhia, isso foi possível após a regularização de passivos fiscais e a reestruturação da estrutura de capital. Em 2025, a empresa encerrou o exercício com patrimônio líquido positivo, revertendo prejuízos históricos.

“A distribuição de resultados marca uma completa mudança na companhia e está relacionada às medidas adotadas ao longo dos últimos anos, com foco na reorganização financeira e na operação”, afirma Tiago Fonseca Siqueira, diretor financeiro e de relações com investidores da Minupar.

A retomada da distribuição de resultados ocorre em paralelo ao anúncio de investimento de R$ 74 milhões voltado à modernização e automação da unidade de Lajeado (RS), que atua no processamento de aves.

O projeto prevê a atualização tecnológica do frigorífico de aves, com estimativa de aumento de aproximadamente 15% na capacidade produtiva. “Esse investimento faz parte do planejamento operacional da companhia e está relacionado à ampliação de capacidade e atualização do parque industrial”, revela Siqueira.

A Minupar Participações informa ainda que a executiva Chao En Hung deixou de integrar o Conselho de Administração e a presidência da Companhia Minuano de Alimentos. Permanecem na liderança da administração os executivos Tiago Fonseca Siqueira e Margareth Schacht Herrmann.

Além da unidade em Lajeado, a Minuano mantém operações no Rio Grande do Sul que incluem granjas de recria em Bom Retiro do Sul, produção de ovos e incubatório em Estrela, além de unidades de ração e industrializados em Arroio do Meio. O estado, inclusive, é o terceiro maior produtor de aves do Brasil.

A companhia possui habilitação para exportação para mercados como União Europeia, China e Japão, além de certificações internacionais de qualidade e segurança alimentar.

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Para saber mais, basta acessar o site da Minupar: https://www.minupar.com.br/