Barra de São Miguel se consolida no turismo alagoano

O turismo em Alagoas vive um momento de expansão acelerada nos últimos anos. Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, as atividades turísticas no estado injetaram cerca de R$ 3,65 bilhões na economia em 2022, um crescimento de 56,6% em relação ao ano anterior. Em ranking promovido pela Booking.com, Alagoas aparece como o terceiro destino mais acolhedor do Brasil, com destaque para localidades como Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Piranhas e Barra de São Miguel.



Diante desse panorama, Barra de São Miguel, no litoral sul alagoano, tem se consolidado como uma das opções mais procuradas da região. Em 2024, o município recebeu investimentos que superaram R$ 120 milhões, incluindo a inauguração de um hotel de “quiet luxury” do Grupo Ritz, avaliado em R$ 83 milhões.



Para Pietro Coelho, sócio-diretor do Grupo Ritz, o destino se destaca em relação a outras regiões por unir três pilares fundamentais para o turismo atual: belezas naturais preservadas, melhoria contínua da infraestrutura e um posicionamento mais qualificado no atendimento ao turista. “Hoje, não é apenas um destino de passagem ou de segunda residência, mas uma escolha consciente de viajantes que buscam tranquilidade, segurança e uma experiência mais exclusiva no litoral alagoano”, avalia.



Entre os principais pontos de interesse, Coelho ressalta cinco atrativos que melhor representam a experiência em Barra de São Miguel: praias de águas calmas protegidas por recifes, gastronomia local baseada em frutos do mar frescos, passeios náuticos como lancha e jet ski, atividades ao ar livre em contato direto com a natureza e a proximidade com outros destinos importantes, como Maceió e a Praia do Gunga.



“O grande diferencial está na combinação entre beleza e funcionalidade. As formações de recifes criam verdadeiras piscinas naturais ao longo de boa parte do dia, o que torna o mar extremamente convidativo e seguro. Além disso, Barra de São Miguel ainda preserva uma atmosfera mais tranquila e menos explorada em comparação a destinos mais massificados, o que agrega valor à experiência”, acrescenta.



Turismo de experiência em alta



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Para impulsionar o setor, o Sebrae Alagoas desenvolveu uma iniciativa piloto com duas rotas, no Sertão e na Zona da Mata alagoana, com o objetivo de interiorizar o turismo e mostrar que o estado oferece muito mais do que sol e praia. Embora o turismo de experiência tenha ganhado força, Coelho afirma que destinos como Barra de São Miguel conseguem se encaixar perfeitamente nesse movimento.



“O visitante consegue viver o destino com intensidade, seja em um passeio de barco ao pôr do sol, em um almoço à beira-mar com culinária regional ou em atividades ao ar livre. Existe uma conexão real com o ambiente, com a cultura local e com o ritmo mais desacelerado, que é exatamente o que o turista atual procura”, afirma.



Essa combinação entre natureza, estrutura e serviços qualificados tem posicionado o município no segmento de alto padrão. “A natureza é o ativo principal, mas ela vem sendo complementada por uma evolução clara na oferta de hospedagem, gastronomia e serviços. Quando o destino consegue entregar conforto, segurança e atendimento de qualidade sem perder sua essência, ele passa a atrair um público mais exigente e com maior poder de consumo”, reforça.



Estrutura hoteleira e investimentos



O setor hoteleiro tem acompanhado o crescimento da demanda na região. Em 2025, Alagoas liderou os investimentos incentivados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com R$ 428 milhões e 11 pleitos, superando estados como Pernambuco e Bahia.



“Redes como o Grupo Ritz têm buscado alinhar seus produtos ao novo perfil de turista, que valoriza experiência, localização estratégica e qualidade no atendimento. Esse movimento acompanha o crescimento da demanda e contribui diretamente para consolidar Barra de São Miguel como uma opção cada vez mais competitiva”, conclui Coelho.



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