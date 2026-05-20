A MidOcean Energy da EIG anuncia investimento de $120 milhões do The Arab Energy Fund como parte do aumento de capital

A MidOcean Energy ("MidOcean" ou a "Empresa"), empresa de gás natural liquefeito (GNL) formada e gerenciada pela EIG, anunciou hoje um investimento de capital de $120 milhões do The Arab Energy Fund ("TAEF"), principal instituição financeira multilateral de impacto, como parte do aumento do seu capital próprio atual.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260520069063/pt/

O investimento do TAEF fortalece ainda mais a base de investidores de alta qualidade da MidOcean e destaca o forte interesse contínuo na estratégia da Empresa de construir um negócio global de GNL que seja diversificado, resiliente e de longa duração.

Há um impulso adicional significativo de outros investidores, atualmente em documentação, e a MidOcean continuará levantando capital, com uma meta cumulativa de até $2 bilhões de novos investidores.

R. Blair Thomas, presidente da MidOcean e CEO da EIG, afirmou: "Estamos felizes em receber The Arab Energy Fund como acionista na MidOcean. Sua expertise significativa em investimentos em energia é uma forte validação da estratégia da MidOcean de construir um negócio global e líder em GNL. Paralelamente, a EIG e o TAEF estão buscando oportunidades de colaboração em infraestrutura de energia no Oriente Médio, com o objetivo de aprofundar ainda mais a nossa relação".

De la Rey Venter, CEO da MidOcean, afirmou: "Este investimento apoia nossa estratégia de construir um portfólio diversificado de GNL e nos posiciona bem para executar com base nas oportunidades de crescimento identificadas. Damos as boas-vindas ao TAEF com seus mais de 50 anos de experiência em investimentos em energia e foco na segurança e sustentabilidade energéticas".

Khalid Al-Ruwaigh, CEO do The Arab Energy Fund, afirmou: "Nosso investimento na MidOcean Energy reflete o compromisso do Fundo com dar apoio às plataformas estratégicas de energia que contribuem com a segurança energética global e um mix de energia mais sustentável. O GNL continua desempenhando um papel crítico como uma fonte de energia confiável e flexível, e a abordagem disciplinada e a base de ativos de alta qualidade da MidOcean se alinham bem com a nossa estratégia de investimentos de longo prazo. A EIG é uma grande parceira, e estamos na expectativa de gerar mais valor através da colaboração em infraestrutura de energia, particularmente no Oriente Médio".

Aviso importante

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Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura com ativos de $25,9 bilhões sob gestão na data de 31 de março de 2026. A EIG se especializa em investimentos privados em infraestrutura energética e relacionada à energia globalmente. Nos seus 44 anos de história, a EIG dedicou $53,9 bilhões ao setor de energia através de 426 projetos ou empresas em 44 países em seis continentes. Entre os clientes da EIG estão muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguro, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos de investimento nos EUA, na Ásia e na Europa. A EIG está sediada em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse www.eigpartners.com.

Sobre a MidOcean

A MidOcean Energy, empresa de GNL formada e gerenciada pela EIG, busca construir um portfólio mundial de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custo e carbono. Isso reflete a crença da EIG no GNL como elemento essencial para um sistema energético mundial competitivo, com menos carbono e mais seguro. A MidOcean Energy possui diversos interesses no GNL, incluindo o LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. A empresa é liderada por De la Rey Venter, veterano com 30 anos no setor, que ocupou diversos cargos executivos seniores, incluindo o de Diretor Global de GNL da Shell Plc. Para mais informações, acesse www.midoceanenergy.com.

Sobre The Arab Energy Fund

The Arab Energy Fund (O Fundo) é uma instituição financeira multilateral de impacto focada nos setores de energia e serviços públicos da região MENA, estabelecida em 1974 por dez países árabes exportadores de petróleo. A missão do Fundo é apoiar o ecossistema de energia com soluções de dívida e capital próprio para permitir segurança e sustentabilidade energéticas e desenvolver cadeias locais de valor e serviço na região MENA. The Arab Energy Fund cria impacto ao contribuir para a prosperidade econômica e permitir comunidades locais através de desenvolvimento de talento e criação de conhecimento. O Fundo oferece uma linha abrangente de soluções de financiamento em toda a cadeia de valor energético para os principais parceiros empresariais do setor público e privado em mais de 35 mercados. The Arab Energy Fund aplica os princípios de melhores práticas de ESG em todas as operações, com projetos ambientais e socialmente vinculados, compreendendo cerca de 20% da sua carteira de empréstimos de US$ 5,8 bilhões. The Arab Energy Fund é a única instituição financeira focada em energia na região MENA classificada como "Aa2" pela Moody's, "AA+" pela Fitch e "AA-" pela S&P.

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Informação de contato na EIG/MidOcean

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com

Informação de contato no The Arab Energy Fund

Departamento de comunicações

Yasa Ahmad

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