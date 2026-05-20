Cidades médias e renda alta guiam incorporadoras

O avanço das cidades médias no mercado imobiliário brasileiro não apenas desloca o eixo tradicional de investimentos para fora das capitais, como também redefine a estratégia das incorporadoras — que passam a atuar de forma mais segmentada, orientada por dados e com foco crescente em produtos de maior valor agregado.

Dados da DWV, plataforma de inteligência imobiliária, mostram que o Valor Geral de Vendas (VGV) das principais cidades monitoradas alcançou R$ 16,5 bilhões em 2025, consolidando um movimento de descentralização do capital. Mercados como Porto Belo, Itapema, Itajaí e João Pessoa despontam como novos polos de crescimento, combinando demanda aquecida, valorização e expansão urbana.

Para além da migração geográfica, o movimento reflete uma mudança mais profunda na lógica de atuação das incorporadoras. “A gente usa a DWV de forma estratégica para definir os próximos passos em um planejamento de médio e longo prazo. O mercado imobiliário é plantar para colher, não existe imediatismo”, afirma Pablo do Valle, diretor de parcerias da Benx Incorporadora.

Segundo o executivo, a descentralização do mercado tem impulsionado incorporadoras a expandirem sua atuação para além dos grandes centros, com presença ativa em cidades médias e polos regionais.

“Eu mesmo fiz várias viagens para apresentar a empresa em cidades como Cuiabá, Ribeirão Preto, Londrina, Maringá, Porto Alegre e Balneário Camboriú. A DWV facilita muito esse trabalho de expansão nacional”, destaca Pablo. Esse movimento acompanha a mudança no perfil da demanda — que passa a incluir desde produtos econômicos qualificados até empreendimentos de alto e altíssimo padrão, voltados a públicos mais exigentes e investidores recorrentes.

Alta renda ganha protagonismo

Enquanto unidades compactas seguem liderando em volume de vendas, incorporadoras têm direcionado esforços crescentes para o segmento de alto padrão, especialmente em mercados com maior poder aquisitivo ou forte apelo turístico.

“A gente não trabalha com desconto, trabalha com qualidade. Vendemos arquitetura, design e bem-estar. O cliente de alta renda busca isso - e é um público recorrente, que reinveste continuamente”, diz o diretor de parcerias. Segundo ele, esse posicionamento tem gerado resultados consistentes e fortalecido a percepção de valor dos empreendimentos.

Dados como base da estratégia

A crescente complexidade do mercado — tanto em novos polos quanto em segmentos mais sofisticados — amplia a importância da inteligência de dados na tomada de decisão. Ferramentas como leitura de liquidez por tipologia, acompanhamento de estoque em tempo real e análise de performance por região permitem maior previsibilidade e assertividade comercial.

“O profissional que trabalha com dados consegue antecipar movimentos. Ele entende onde há liquidez real e onde existe apenas percepção de valorização”, ressalta Dagoberto Fagundes, cofundador e diretor de operações da DWV. “No caso das incorporadoras, essa inteligência vai além da operação comercial e orienta decisões estratégicas de posicionamento, expansão e portfólio,” complementa.

Novo mapa imobiliário: descentralização e sofisticação

A combinação entre crescimento das cidades médias e aumento da exigência do consumidor está redesenhando o mercado imobiliário brasileiro. De um lado, há uma redistribuição geográfica do capital. De outro, uma sofisticação crescente dos produtos e da atuação das incorporadoras, que passam a equilibrar escala, segmentação e valor agregado.

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“A DWV também conecta a gente com corretores de altíssimo padrão em todo o Brasil, ampliando nossa capacidade de distribuição para produtos mais sofisticados”, completa Pablo. Nesse cenário, o novo mapa do setor não é apenas mais descentralizado: é também mais técnico, mais estratégico e cada vez mais orientado por dados.