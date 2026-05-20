A máquina de pilates mais ambiciosa da NordicTrack até hoje: Apresentando o Ultra 1 Reformer

A NordicTrack está trazendo o Pilates com qualidade de estúdio diretamente para dentro de casa com o Ultra 1 Reformer, disponível para encomenda a partir de 19 de maio em NordicTrack.com por US$ 4.999. Combinando design de luxo com tecnologia inteligente, este modelo voltado para o consumidor oferece uma experiência de pilates com qualidade de estúdio que se encaixa perfeitamente na vida moderna.

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NordicTrack Ultra 1 Reformer

O pilates se tornou um pilar do bem-estar moderno, reconhecido por fortalecer o core, melhorar a flexibilidade e promover uma profunda conexão entre mente e corpo. Reconhecendo essa crescente demanda, o novo reformer da NordicTrack combina design elegante com uma tela sensível ao toque HD integrada e acesso fácil a aulas ministradas por especialistas por meio da plataforma iFIT.

“O Ultra 1 Reformer é o primeiro aparelho de Pilates que conquista seu lugar em sua casa. Equipamento de verdade, instrução personalizada por especialistas e os resultados que todos buscamos”, afirma Kevin Duffy, CEO da iFIT Inc.

“O Ultra 1 Reformer faz algo que nenhum outro aparelho fez: elimina a intimidação e a complexidade que podem acompanhar o Pilates com reformer, criando uma experiência genuína, com qualidade de estúdio, em casa, que parece intuitiva e envolvente”, diz Yvette McGaffin, diretora de Marketing de Produto para Pilates na iFIT. “Do sistema Smart Spine à resistência com o toque de um botão e ao feedback em tempo real, cada detalhe foi pensado para que você só precise se concentrar no seu treino.”

Uma maneira mais inteligente e segura de se exercitar em casa Inspirado no design da premiada esteira Ultra 1 da NordicTrack, o Ultra 1 Reformer foi projetado especificamente para elevar os espaços de bem-estar em casa. Possui um acabamento em tom de bordo que se integra naturalmente a residências contemporâneas. Para priorizar a facilidade de uso e a segurança, o Reformer Ultra 1 apresenta diversos elementos de design inovadores:

Sistema Smart Spine™: Este sistema inédito possui um design de molas encapsuladas, eliminando molas expostas para uma aparência mais limpa e maior segurança, ideal para residências com crianças ou animais de estimação.

Este sistema inédito possui um design de molas encapsuladas, eliminando molas expostas para uma aparência mais limpa e maior segurança, ideal para residências com crianças ou animais de estimação. Ajuste de resistência por botão: Os usuários podem ajustar facilmente a tensão da mola com um simples toque ou levantamento de um botão, eliminando a necessidade de encaixar as molas manualmente.

Os usuários podem ajustar facilmente a tensão da mola com um simples toque ou levantamento de um botão, eliminando a necessidade de encaixar as molas manualmente. Resistência personalizada: O sistema utiliza 3 botões para oferecer 7 níveis de resistência distintos, variando de 10 a 45 kg (22 a 99 lbs).

O sistema utiliza 3 botões para oferecer 7 níveis de resistência distintos, variando de 10 a 45 kg (22 a 99 lbs). Tela sensível ao toque HD imersiva: O reformer está equipado com uma tela sensível ao toque HD de 61 cm (24 polegadas) que inclina, gira e rotaciona para o lado esquerdo, com o sistema operacional iFIT OS para uma experiência de conteúdo perfeita.

O reformer está equipado com uma tela sensível ao toque HD de 61 cm (24 polegadas) que inclina, gira e rotaciona para o lado esquerdo, com o sistema operacional iFIT OS para uma experiência de conteúdo perfeita. Apoio ajustável para os pés: Possui 4 posições ajustáveis ??e 2 apoios para os pés em formato de bengala para acomodar diversos movimentos e tamanhos de usuários.

Pilates conectado a qualquer hora Com a tecnologia iFIT, os membros têm acesso instantâneo a uma biblioteca crescente de mais de 75 programas específicos para o Reformer e mais de 200 treinos de Pilates no solo, conduzidos por instrutores especializados. O equipamento fornece feedback em tempo real na tela para orientar os níveis de resistência e acompanhar o desempenho, garantindo que os usuários acompanhem os instrutores na tela. O Ultra 1 Reformer estará disponível para encomenda a partir de 19 de maio em NordicTrack.com por US$ 4.999. Acessórios adicionais — incluindo Jumpboard, Pilates Box e Reformer Mat — estão disponíveis separadamente.

Sobre a iFIT A iFIT Inc. é líder global em tecnologia fitness, pioneira em fitness conectado para ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e saudáveis. Com uma comunidade de mais de 12 milhões de atletas em todo o mundo, a iFIT oferece experiências de treino imersivas e personalizadas em casa, em qualquer lugar e na academia. Impulsionada por um ecossistema abrangente de software proprietário, hardware inovador e conteúdo envolvente, a plataforma iFIT dá vida ao fitness por meio de seu portfólio de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion e o aplicativo iFIT. Do treino cardiovascular e de força à recuperação, o iFIT capacita os atletas em todas as etapas de sua jornada de condicionamento físico. Para mais informações, acesse iFIT.com.

Sobre a NordicTrack: A NordicTrack, uma marca da iFIT Inc., é pioneira em condicionamento físico conectado em casa há mais de 50 anos. De esteiras e bicicletas a exercícios de força e Pilates, a NordicTrack combina equipamentos de alta qualidade com a plataforma iFIT para oferecer experiências personalizadas e guiadas por especialistas, que atendem os membros em qualquer etapa de sua jornada de condicionamento físico. Para mais informações, acesse NordicTrack.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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