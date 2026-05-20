Brasileiras estão mais cansadas emocionalmente, diz pesquisa

A recente repercussão envolvendo o ator Juliano Cazarré e os debates gerados nas redes sociais sobre feminicídio, violência contra a mulher e intolerância trouxeram novamente à tona um fenômeno que vem se tornando cada vez mais evidente no Brasil: a explosão emocional dos debates públicos.

Mas, para além do episódio em si, uma pesquisa nacional da Aerah House aponta que o país vive hoje um cenário de pressão emocional contínua, especialmente entre as mulheres.

O levantamento “O Brasil de Agora”, realizado com 2 mil brasileiros em todas as regiões do país, mostra que 68% das mulheres afirmam sentir frequentemente ou sempre que precisam “dar conta de tudo”, mesmo estando exaustas. Entre os homens, esse percentual é de 51%.

A diferença também aparece quando o assunto é desgaste emocional cotidiano. Segundo a pesquisa, 51% das mulheres dizem se sentir emocionalmente cansadas frequentemente ou sempre, enquanto entre os homens o índice cai para 30%.

Os números ajudam a desenhar um retrato de sobrecarga constante, sensação de urgência permanente e esgotamento emocional — fatores que, segundo especialistas, impactam diretamente a forma como as pessoas reagem a acontecimentos sociais e debates sensíveis no ambiente digital.

Para Fernanda Faria, CEO do Instituto de Pesquisa, o atual cenário econômico, emocional e social vivido pelos brasileiros tem alterado não apenas o bem-estar individual, mas também a dinâmica das relações sociais e da convivência pública.

“Quando uma sociedade passa longos períodos sob pressão econômica, social e emocional, o impacto não aparece apenas no bem-estar individual. Ele altera também a forma como as pessoas interpretam acontecimentos, convivem socialmente e reagem ao mundo ao redor”, afirma.

Na avaliação da especialista, as redes sociais acabam funcionando como amplificadores desse desgaste coletivo.

“Os dados da pesquisa mostram que 59% dos brasileiros afirmam sentir frequentemente ou sempre que precisam ‘dar conta de tudo’. Entre as mulheres, esse percentual sobe para 68%. Nesse contexto, as redes sociais acabam potencializando esse ambiente emocional porque funcionam como espaços de descarga emocional e validação coletiva”, explica Fernanda.

Segundo ela, em um ambiente emocionalmente pressionado, temas ligados à violência, intolerância e desrespeito deixam de ser percebidos apenas como acontecimentos isolados e passam a ativar emoções já acumuladas no cotidiano da população.

“Em uma sociedade mais cansada e emocionalmente tensionada, as reações tendem a ser mais imediatas, intensas e polarizadas. Episódios de violência, desrespeito e intolerância deixam de ser percebidos apenas como fatos isolados, pois ativam sentimentos já presentes no cotidiano das pessoas, como insegurança, vulnerabilidade e sensação de injustiça”, diz.

A pesquisa também identificou sinais de desgaste na convivência social e aumento da percepção de perda de respeito entre as pessoas, especialmente em grupos mais emocionalmente pressionados.

Para Fernanda, isso ajuda a compreender por que determinados temas ganham proporções tão grandes nas redes atualmente. “Hoje, muitos assuntos repercutem não apenas pelo acontecimento em si, mas porque acabam ecoando tensões mais profundas que já fazem parte da experiência cotidiana da população”, completa.



Sobre a pesquisa

A pesquisa “O Brasil de Agora - A Vida Sob Novas Condições” foi realizada pela Aerah House com 2 mil brasileiros acima de 18 anos em todas as regiões do país.

Com mais de 25 perguntas de diversas frentes, a coleta foi realizada em abril de 2026, com amostra representativa da população brasileira por região, sexo, faixa etária e classe social. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.



Sobre a Aerah House

A Aerah House é uma empresa brasileira de pesquisa, inteligência e análise de comportamento social focada em transformar dados em leituras culturais, emocionais e estratégicas sobre a sociedade contemporânea. A empresa atua no desenvolvimento de pesquisas de opinião, comportamento e tendências, buscando compreender como fatores econômicos, emocionais e sociais impactam decisões, percepções e relações humanas.





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