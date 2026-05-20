Bitget Lança Rendimento de Stablecoins de Nível Institucional para Todos os Usuários com USDGO, com até 4,3% ao Ano

VICTORIA, Seychelles, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou a USDGO, GO Uncapped, iniciativa de renda passiva que possibilita que os usuários tenham rendimento de até 4,3% ao ano simplesmente por manter USDGO na sua conta Spot ou de Futuros na plataforma, sem staking, sem períodos de bloqueio, sem inscrição manual e sem a necessidade de operações adicionais. O período de cálculo da detenção vai de 18 de maio de 2026, 16h (UTC) a 15 de junho de 2026, 16h (UTC), com recompensas distribuídas diariamente.

As stablecoins passaram a ser uma das classes de ativos mais amplamente negociadas em criptomoedas, com o seu valor de mercado total atingindo uma alta histórica de US$ 321 bilhões em abril de 2026. Mas para a maioria dos usuários elas permanecem ociosas, estacionadas entre negociações e não rendendo nada. Com as stablecoins amadurecendo em uma camada reconhecida de infraestrutura financeira global, a expectativa está mudando, manter esses ativos não deve significar renunciar ao rendimento. A campanha é a resposta direta da Bitget a essa mudança, transformando a propriedade de stablecoins em uma experiência de ganhos mais integral e acessível para os usuários diários.

O programa de rendimento é simples. Os usuários USDGO em uma conta de Spot ou de Futuros elegível ativam automaticamente a geração de rendimento a partir do início do período de cálculo. Os rendimentos são distribuídos diariamente e os ganhos aumentam de acordo com o nível VIP. Os usuários do nível básico recebem um mínimo de 3,75% ao ano, enquanto os participantes VIP de nível mais alto ganham até 4,3% ao ano. Não há limite para as participações elegíveis. Usuários de todos os níveis, desde os participantes de varejo até usuários de alto patrimônio líquido, podem investir todo o seu patrimônio sem restrições.

USDGO é uma stablecoin focada em conformidade emitida pelo Anchorage Digital Bank e operada e distribuída pelo OSL Group. Indexada na proporção de 1:1 ao dólar norte-americano e lastreada por ativos líquidos de alta qualidade, ela foi criada com uma estrutura regulatória para casos de uso de nível institucional.

“As stablecoins sempre foram o ativo menos utilizado do portfólio de um trader”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "USDGO, GO Uncapped veio para mudar isso. A Bitget está proporcionando aos seus usuários um caminho direto e sem atritos para ganhos com os ativos já existentes. É isso que a Universal Exchange foi criada para entregar: ferramentas financeiras que trabalham mais pelos usuários, sem exigir mais deles."

Os usuários podem continuar negociando, usar USDGO como margem de futuros, quando aplicável, e ainda ter rendimento durante todo o período da campanha. Para quem quer começar, a USDGO está disponível diretamente em negociação Spot ou no recurso Convert da Bitget, facilitando a troca de ativos existentes por USDGO em segundos.

USDGO, GO Uncapped reflete o compromisso mais amplo da Bitget de tornar cada ativo mais acessível e mais eficiente em um ambiente de negociação único e unificado. Com a visão da UEX continuando a ter uma presença maior nos mercados de criptoativos, ações tokenizadas, commodities e câmbio, a integração direta de rendimentos com a holding de stablecoins é o próximo passo natural, pois posiciona a plataforma como o principal hub global de liquidez e distribuição para a negociação de ativos globais.

Para mais informações, visite aqui para saber mais sobre a campanha e aqui sobre a USDGO.

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183067)