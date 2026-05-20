Empresas brasileiras ampliam o uso de IA para obter retornos mensuráveis

Empresas no Brasil estão buscando a execução disciplinada de iniciativas digitais para alcançar ganhos mensuráveis ??com investimentos em IA, dados e automação, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Digital Business Innovation Services 2026 para o Brasil revela que as organizações estão alinhando suas estratégias de transformação com as prioridades nacionais, à medida que programas governamentais promovem a digitalização em larga escala e a adoção de IA.A nova Política Industrial Brasileira visa digitalizar a maioria das indústrias nacionais, enquanto o Plano Nacional de Inteligência Artificial direciona investimentos significativos para expandir as capacidades de IA e posicionar o país como líder no desenvolvimento sustentável e inclusivo de IA.

“As agendas digitais brasileiras são agora definidas pela ambição e pela execução fiscalmente responsável”, disse Shafqat Azim, sócio da ISG. “As empresas estão buscando iniciativas que resistam ao escrutínio orçamentário, ao mesmo tempo que avançam em capacidades estratégicas, o que está forçando uma abordagem mais disciplinada para a adoção da IA.”

As empresas brasileiras estão focando na expansão de casos de uso de IA que gerem retornos mensuráveis, após uma fase inicial de experimentação com resultados mistos. Assim como em outros mercados, os departamentos de TI estão aumentando os investimentos em iniciativas de IA, que agora representam uma parcela significativa do crescimento orçamentário, ao mesmo tempo que aplicam critérios de avaliação mais rigorosos para garantir que os projetos proporcionem melhorias mensuráveis. Essa abordagem reflete uma ênfase mais ampla na seleção de um número menor de iniciativas, porém de maior impacto, que impulsionem os objetivos estratégicos.

A modernização dos ambientes de dados é fundamental para que as empresas implementem IA em larga escala com eficácia. Muitas empresas no Brasil estão unificando dados fragmentados em sistemas desconectados, investindo em arquiteturas integradas que melhoram a qualidade e a acessibilidade dos dados. Esses esforços possibilitam insights mais precisos por meio de análises avançadas, permitindo que as empresas aprimorem a tomada de decisões e o desempenho operacional.

No Brasil, as empresas também estão redesenhando fluxos de trabalho e interações com clientes para criar experiências mais consistentes e personalizadas em todos os canais. Elas estão utilizando IA e automação para entender melhor o comportamento do cliente, antecipar a demanda e otimizar processos nas funções de atendimento ao cliente e administrativas. Em setores como o bancário, essa mudança já levou a transformações estruturais, incluindo o fechamento de milhares de agências físicas, à medida que os canais digitais se tornam o principal meio de interação, afirma a ISG.

“As empresas que tiverem sucesso no Brasil serão aquelas que tratarem a IA como parte de uma mudança mais ampla no modelo operacional, e não como uma iniciativa tecnológica isolada”, afirmou Adriana Frantz, autora principal do relatório. “Os fornecedores de serviços estão atualizando suas ofertas para dar suporte a essa abordagem, expandindo os serviços de consultoria e estratégia para ajudar os clientes a definir prioridades e identificar casos de uso promissores.”

O relatório também explora outras tendências que afetam a transformação digital dos negócios no Brasil, incluindo a crescente necessidade de preparar a força de trabalho para a IA e a importância cada vez maior de aceleradores e soluções proprietárias de fornecedores para reduzir o tempo de implementação.

Para obter mais informações sobre os desafios enfrentados pelas empresas que realizam a transformação digital no Brasil, juntamente com as recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório avalia as capacidades de 48 fornecedores em três quadrantes: Digital Transformation Services for Large Accounts, Digital Transformation Services for Midmarket e Customer Journey Services.

O relatório nomeia Accenture, AI/R, BRQ, Cadastra, Deloitte, Globant, MadeInWeb e Stefanini como líderes em dois quadrantes cada. Nomeia act digital, Brivia, CI&T, Deal, Dedalus, Falconi, GhFly, ilegra, Meta, NTT DATA e TIVIT como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a SoftDesign, a Spassu e a Valtech foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Act Digital, BRQ, MadeInWeb e SoftDesign.

O relatório relatório ISG Provider Lens Digital Business Innovation Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços de negócios, estando agora na vanguarda da utilização da IA ??para ajudar organizações a alcançarem excelência operacional e crescimento acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança de ecossistemas de fornecedores, e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260520476230/pt/

Contatos:

Laura Hupprich, ISG

+ 1 203 517 3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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