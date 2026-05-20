Fragrance World lança oficialmente French Avenue no Brasil com grande cerimônia em São Paulo

A Fragrance World apresentou oficialmente sua marca de fragrâncias premium, French Avenue, ao mercado brasileiro por meio de uma cerimônia de lançamento exclusiva realizada na icônica Mansão Scarpa, sob o tema “Entre no Mundo French Avenue”.

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Fragrance World Founder and Chairman Poland Moosa joins executive leadership, regional partners, and VIP guests at the iconic Scarpa Mansion to celebrate the official debut of French Avenue in Brazil (Photo: AETOSWire)

O prestigiado evento marcou mais um marco na jornada de expansão global da Fragrance World, reunindo celebridades, varejistas, influenciadores, líderes empresariais e entusiastas de fragrâncias de todo o Brasil.

A cerimônia foi conduzida por Poland Moosa, fundador e presidente da Fragrance World, que apresentou pessoalmente a coleção French Avenue e compartilhou a visão de longo prazo da empresa para o mercado brasileiro. Juntaram-se a ele Salam P.V. e Safeer Moidu, reforçando o compromisso da empresa em fortalecer sua presença internacional.

O sócio brasileiro Luis Chang, CEO da World Scentz e da Elegencia Company, juntamente com Michele Marques Chang, deram as boas-vindas oficiais à French Avenue no mercado brasileiro e expressaram confiança no sucesso futuro da marca em todo o país.

A glamorosa cerimônia de lançamento contou com a presença do renomado ator brasileiro Júlio Rocha, do ex-astro do futebol brasileiro Cristian Baroni, de influenciadores digitais, varejistas de perfumes e membros da comunidade de moda e estilo de vida do Brasil.

Em seu discurso no evento, Poland Moosa destacou a notável trajetória global da Fragrance World e sua dedicação em criar experiências olfativas de classe mundial.

“O lançamento da French Avenue no Brasil representa mais um capítulo importante em nossa história de crescimento internacional. O Brasil é um mercado vibrante e influente, com grande apreço por fragrâncias de luxo e produtos de estilo de vida. Temos orgulho de trazer a French Avenue para os consumidores brasileiros”, afirmou.

A jornada da Fragrance World começou em 1988, quando Poland Moosa fundou sua primeira empresa, a Al Ghuroob, em Dubai. O que começou como um empreendimento modesto evoluiu gradualmente para um dos grupos de fabricação de fragrâncias de crescimento mais rápido do mundo.

Hoje, a Fragrance World expandiu sua presença para mais de 161 países, oferecendo um amplo portfólio de mais de 500 fragrâncias de diversas marcas, atendendo aos segmentos de luxo, estilo de vida e mercado de massa. Com instalações de produção avançadas e um forte foco em inovação, criatividade e qualidade, a empresa continua a fornecer produtos para distribuidores e parceiros varejistas em todo o mundo.

O lançamento da French Avenue no Brasil fortalece ainda mais a posição da Fragrance World como um importante player global na indústria de fragrâncias, ao mesmo tempo que abre um novo capítulo para a marca na maior economia da América do Sul.

*Fonte: AETOSWire

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