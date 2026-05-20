Miro visa preencher a lacuna entre o potencial da IA e a realidade organizacional

A Miro®, o espaço de trabalho de inovação em IA para equipes, anunciou novas inovações em sua plataforma, reforçando sua posição como a camada de colaboração em que pessoas, contexto e agentes de todas as funções convergem para resolver problemas complexos, tomar melhores decisões e construir o que é certo com mais rapidez. As grandes atualizações nas ferramentas de IA Agentiva da Miro, incluindo os Sidekicks e os Flows, juntamente com os novos Conectores, ajudam os clientes a preencher a lacuna entre a produtividade individual em IA e a transformação em toda a organização.

A IA está remodelando o ritmo de trabalho, mas muitas vezes as equipes não percebem os benefícios. Em muitas organizações, há uma lacuna entre o que os indivíduos podem fazer atualmente e o que as empresas podem aproveitar. Por quê? A colaboração se fragmentou. As equipes passaram a atuar em três modos de trabalho — de pessoa para pessoa, de pessoa para agente e de agente para agente —, mas esses modos operam em silos, invisíveis uns aos outros. Dentro desses silos, a IA amplifica o desalinhamento, em vez de corrigi-lo, e as lacunas só aparecem quando o trabalho é reunido.

A visão da Miro para preencher essa lacuna é clara: as organizações precisam de um espaço compartilhado no qual as equipes possam colaborar em torno de resultados concretos e levar o trabalho adiante. A Miro está unificando todos os modos de colaboração em uma única superfície: a tela. Isso inclui continuar investindo na colaboração entre pessoas, que continua sendo a base de um trabalho excelente, pois a confiança, o discernimento e o entendimento mútuo são o que impulsiona o progresso real e a inovação revolucionária.

“A alavancagem da IA está presa dentro de janelas privadas de chat — acelerando indivíduos, mas sem nunca alcançar a organização”, afirmou Andrey Khusid, CEO e fundador da Miro. “Quando todos os modos de colaboração convergem em uma única plataforma, a velocidade individual se transforma em velocidade da empresa, e a clareza individual se transforma em clareza compartilhada. Um grupo de pessoas 10x puxando em direções diferentes se transforma em uma empresa 10x avançando na mesma direção. Toda organização precisará fazer essa mudança para se manter competitiva. Esse é o resultado que estamos construindo.”

“A IA é mais poderosa quando apoia e potencializa o trabalho em equipe”, afirmou Wayne Kurtzman, vice-presidente de Pesquisa de Colaboração e Comunidades da IDC. “Os líderes precisam buscar ferramentas e tecnologias que aumentem a criatividade, a agilidade e a inovação de suas equipes. À medida que o trabalho se torna mais agentiva, ou seja, mais orientado por agentes, a capacidade da IA de se conectar ao trabalho, lado a lado com as equipes, torna-se fundamental para enfrentar desafios maiores.”

“Acelerar o trabalho com IA de forma isolada cria velocidade sem direção — e isso é um problema”, disse Matt Cloke, CTO da Endava. “O que o Miro deixou claro para mim foi a importância de manter o contexto na tela, onde todos podem ver e construir em cima dele. As pessoas pensam em contexto como coisas estáticas — documentos, imagens — mas tudo pode ser contexto visual: um post-it, uma tabela, um fluxo de trabalho, até uma interação pop-up. Ter esse contexto acessível e conectado é o que torna a IA poderosa. A forma como você o interpreta e o leva adiante para outros elementos de IA — é aí que está o verdadeiro valor.”

As principais atualizações da plataforma de IA do Miro anunciadas hoje incluem:

As equipes podem trabalhar com agentes na tela;

Os agentes estão se tornando parte essencial da forma como o trabalho é realizado. Contudo, até agora, eles não podiam participar da tela compartilhada em que as equipes pensam, planejam e se alinham. Isso faz com que eles trabalhem à margem do processo, e não integrados a ele. A tela do Miro agora é legível por IA e editável por agentes de terceiros, com: suporte MCP ampliado, abrangendo a criação de ferramentas, quadros, molduras, comentários, formas e blocos de código; novos formatos compatíveis com agentes: diagramas Mermaid, Markdown e widgets HTML, para que os agentes possam contribuir para a tela em uma linguagem que dominam nativamente; conectores que vinculam os Sidekicks e Flows do Miro às ferramentas que as equipes já utilizam, como Slack, Atlassian, Granola, GitHub, entre outras; a maioria das decisões é tomada no Miro. Agora, elas vão além. Os conectores leem e gravam nos sistemas em que o trabalho é executado, sem perda de contexto, esforço duplicado ou interrupção da cadeia que vai da percepção à ação; o Miro atua como um conector nativo no ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot, de modo que o trabalho realizado entre indivíduos e ferramentas de IA possa ser exibido em uma tela compartilhada, onde toda a equipe pode ver, reagir e desenvolver em conjunto a partir dela.



Sidekicks evolui de assistente de IA para parceiro de pensamento agentivo

A maioria das ferramentas de IA é reativa. Elas respondem a um prompt, entregam uma resposta e param. Isso funciona bem para tarefas simples — mas o trabalho complexo, ambíguo e em constante evolução, que realmente desacelera as equipes, não cabe em uma única instrução. O Sidekicks está evoluindo para um verdadeiro parceiro de pensamento agentivo: alguém que entende o que você quer alcançar e sabe como resolver. Lide com tarefas complexas: descreva seu objetivo com suas próprias palavras. O Sidekicks agora entende intenção, divide problemas ambíguos em etapas solucionáveis e faz perguntas inteligentes de esclarecimento. Geração de telas: Sidekicks e Flows agora podem gerar conteúdo completo de um board a partir de um único prompt — incluindo documentos, diagramas, Kanbans, post-its e frames — permitindo que equipes cheguem a um ponto inicial colaborativo significativo em minutos, não horas. Contexto e memória: o Miro constrói uma compreensão persistente de como você trabalha, no que está focado e o que já está em andamento — trazendo automaticamente o contexto certo e retomando exatamente de onde você parou. Voz: interaja com o Sidekicks em um chat de voz bidirecional. Fale naturalmente, mude de direção e deixe as ideias fluírem sem precisar criar o prompt perfeito.



Flows podem conectar sistemas para trabalhos recorrentes

Todas as equipes têm tarefas recorrentes — reuniões diárias, revisões de sprint, reuniões iniciais —, mas não dispõem de um local comum para realizá-las. Em vez disso, alguém precisa extrair dados manualmente, atualizar ferramentas e buscar aprovações todas as vezes. Os Flows agora vão além da tela por meio dos Conectores, permitindo fluxos de trabalho automatizados que acionam ferramentas tanto dentro do Miro quanto em sistemas conectados, incluindo a importação de transcrições de reuniões, a criação de tarefas em gerenciadores de projetos e a exibição das visualizações Kanban mais recentes. Combinados com etapas de aprovação que envolvem a intervenção humana, os Flows se tornam a infraestrutura compartilhada que permite às equipes realizarem juntas suas tarefas repetitivas.



Alcance melhor alinhamento e construa a coisa certa com o Miro Prototypes

O intervalo entre uma ideia e algo com que toda a equipe possa reagir é onde os projetos se perdem — decisões tomadas tarde demais, quando já há trabalho demais feito para mudar o rumo. As atualizações do Miro Prototypes transformam o contexto que a equipe já possui em opções reais para todos reagirem e se alinharem na direção correta. Do código ao protótipo: o Miro Prototypes agora importa o contexto do Claude Code e de outras ferramentas diretamente para a tela, de modo que o trabalho já realizado se torna o ponto de partida para o alinhamento da equipe e a tomada de decisões. Desenvolva o design: transforme os designs de produtos existentes em fluxos multitela totalmente conectados e editáveis, importando capturas de tela ou arquivos do Figma e realizando iterações com IA — tudo isso sem precisar começar do zero. Protótipos de estilo: aplique instantaneamente a identidade visual de uma marca a protótipos gerados por IA, extraindo um tema de um URL ou selecionando-o no Brand Center, para que os designs estejam alinhados com a marca desde a primeira geração. Variantes: gere várias variantes de protótipo simultaneamente, para que sua equipe possa comparar abordagens e tomar decisões mais embasadas. Estilize protótipos: aplique instantaneamente a identidade visual de uma marca aos protótipos gerados por IA, extraindo um tema de uma URL ou selecionando no Brand Center, garantindo que os designs estejam alinhados à marca desde a primeira geração.



Miro Canvas 26

A Miro apresentou suas últimas atualizações aos participantes do Canvas 26, seu principal evento anual para clientes, realizado em São Francisco. O evento contou com palestrantes convidados, como Tomer Cohen, ex-CPO do LinkedIn, e Joe Dunleavy, CTO regional para a Europa e chefe global do Grupo de IA Dava.X da Endava. Também houve demonstrações de clientes, como Austin Lin, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos da Cisco; Amanda Kane, vice-presidente sênior de Operações de Produtos; e Tracy Love, vice-presidente sênior de Soluções de Tecnologia Empresarial da J.Crew.

A Miro tem orgulho de colaborar com seus parceiros e patrocinadores oficiais no Canvas 26: Voltage Control, Asana, Bolt, Atlas Bench, AWS e OpenAI.

Sobre a Miro

A Miro é o local de trabalho de inovação em IA que reúne equipes e IA para planejar, cocriar e desenvolver a próxima grande novidade, com mais rapidez. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários e 250.000 clientes, a Miro capacita equipes multifuncionais a fluir desde a descoberta inicial até a entrega final em uma tela compartilhada com foco em IA. Com a tela como guia, os fluxos de trabalho de IA colaborativos da Miro mantêm as equipes no ritmo de trabalho, expandem mudanças nas formas de trabalho e impulsionam a transformação em toda a organização. Fundada em 2011, a Miro atualmente emprega mais de 1.600 pessoas em 14 centros em todo o mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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