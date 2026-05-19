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Axelspace anuncia lançamento de sete microssatélites de observação da Terra GRUS-3, em julho de 2026 no mínimo

Possibilitando a observação de alta frequência em grandes áreas para expandir as aplicações dos dados de satélite

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Repórter
19/05/2026 20:44

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A Axelspace Corporation, empresa líder em desenvolver e operar microssatélites, dedicada a concretizar sua visão de "Espaço a Seu Alcance", anunciou hoje que o GRUS-3, um conjunto de sete microssatélites de observação da Terra de última geração, terá lançamento previsto para julho de 2026, no mínimo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260519980899/pt/

Seven flight model of GRUS-3 next-generation Earth observation microsatellites ©Axelspace

Seven flight model of GRUS-3 next-generation Earth observation microsatellites ©Axelspace

Os sete microssatélites GRUS-3 serão lançados a bordo da missão de lançamento compartilhado Transporter-17 pela Exolaunch, líder mundial em gerenciar missões de lançamento, integração de satélites e serviços de implantação, a partir da Base Espacial de Vandenberg, na Califórnia, EUA.

Atualmente, operamos cinco microssatélites ópticos de observação da Terra, GRUS-1, no âmbito de nosso serviço de dados de observação da Terra, AxelGlobe. Com o lançamento de seu sucessor, GRUS-3, a constelação de satélites será expandida para mais de 10 satélites.

Possibilitando a observação de alta frequência em ampla área

O GRUS-3 irá captar imagens da superfície da Terra no mesmo local uma vez ao dia, para regiões ao norte de 25° de latitude, a partir de uma órbita a uma altitude de 585 km. Possui uma resolução espacial (GSD) de 2,2 m, com cada satélite tendo uma faixa efetiva de 28,3 km e um comprimento máximo de captura de 1.356 km. A capacidade de captura diária combinada é de 2,3 milhões de km², distribuída entre os sete satélites.

Ao possibilitar a observação de grandes áreas e em alta frequência, o GRUS-3 permite um monitoramento mais rápido e contínuo das mudanças na superfície da Terra.

Expandindo as aplicações dos dados de observação da Terra

O GRUS-3 foi recentemente equipado com a banda espectral "azul costeiro", eficaz para captar informações abaixo da superfície da água. Além de adquirir imagens em cores reais e dados para analisar a saúde da vegetação, como o GRUS-1, o GRUS-3 também pode observar características costeiras rasas, como a topografia do fundo do mar e pradarias marinhas.

Ao combinar a frequência de observação e o desempenho aprimorados do GRUS-3 com nossa tecnologia de controle de atitude de satélite, que permite o direcionamento de tarefas (imagens sob demanda de áreas designadas), iremos atender à crescente demanda em uma ampla gama de campos, meio ambiente e segurança, além de agricultura de precisão, monitoramento florestal e elaboração de mapas.

Para ler o artigo completo: https://www.axelspace.com/news/grus-3_launch/
Comunicado à imprensa sobre os telescópios GRUS-3: https://www.axelspace.com/news/grus-3_nikon_telescopes/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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pr@axelspace.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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