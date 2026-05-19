WOA lança SKY Towers com foco em bem-estar

O fortalecimento do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil acompanha uma transformação mais profunda no comportamento do consumidor. Mais do que localização e metragem, empreendimentos residenciais passam a incorporar atributos ligados ao bem-estar, à saúde física e emocional, à sustentabilidade e à longevidade urbana. É o que apontam pesquisas realizadas no setor.

Segundo um levantamento do Global Wellness Institute, a economia global do wellness deve ultrapassar US$ 8,5 trilhões até 2027, impulsionando setores como arquitetura, urbanismo e habitação. Dentro deste cenário, o chamado “wellness real estate” desponta como um dos segmentos de maior crescimento do mundo, com expectativa de chegar — ainda de acordo com o órgão — à marca de US$ 1,8 trilhões de receitas em 2030, atraindo cada vez mais o desejo de investidores e clientes.

É neste contexto que a WOA anuncia o WOA SKY Towers, novo residencial de alto padrão. Localizado na avenida Presidente Kennedy, principal eixo urbano da cidade catarinense, a uma quadra da orla, o empreendimento reúne soluções arquitetônicas e tecnologias construtivas voltadas à integração entre cidade, natureza e bem-estar.

O projeto é composto por duas torres independentes, com acessos e halls exclusivos, inseridas dentro do ecossistema do WOA SKY São José, que reúne moradia, trabalho, serviços, lazer e conveniência em um único endereço.

A proposta arquitetônica aposta em linhas atemporais, integração visual com o céu e valorização da paisagem urbana e marítima. Com fachadas amplamente envidraçadas e ambientes desenhados para ampliar a entrada de luz natural e a ventilação natural, o projeto prioriza amplitude visual, conforto ambiental e integração entre os espaços internos e externos.

Segundo Walter Silva Koerich, diretor da WOA, o empreendimento foi pensado para oferecer uma experiência de moradia mais confortável e alinhada ao bem-estar no dia a dia. “O mercado imobiliário vive uma transformação importante. Hoje, o morar está diretamente ligado à experiência, à saúde, ao conforto emocional e à qualidade de vida. O WOA SKY Towers nasce alinhado a essa visão, integrando arquitetura, tecnologia construtiva, sustentabilidade e bem-estar em um produto pensado para o futuro das cidades”, afirma.

O executivo destaca ainda que o projeto busca estabelecer uma relação mais fluida entre arquitetura e ambiente urbano, conectando o empreendimento à dinâmica contemporânea de São José e à experiência cotidiana de quem vive a cidade.

“Hoje, o conceito de alto padrão deixou de estar associado apenas à estética ou localização. Ele passa cada vez mais pela qualidade da experiência de morar, pelo conforto térmico, pela iluminação natural, pela presença do verde e pela forma como os ambientes impactam positivamente a rotina das pessoas. Por isso, buscamos criar espaços que transmitam amplitude, acolhimento e bem-estar, sem abrir mão de sofisticação e desempenho técnico”, completa o diretor da WOA.

Conforto e espaço ampliado

O WOA SKY Towers terá unidades amplas, número reduzido de apartamentos por andar e plantas voltadas à privacidade e conforto. As unidades vão até 199 m², com opções com duas ou três suítes. A configuração, com poucas unidades por andar, foi pensada para ampliar a circulação, o conforto acústico e a exclusividade, atributos amplamente valorizados dentro da lógica do wellness residencial. Outro diferencial do projeto está na presença de áreas verdes integradas aos áticos e no desenvolvimento de soluções arquitetônicas que dialogam com sustentabilidade e humanização urbana.

Tecnologias construtivas

O engenheiro civil Guilherme Hoffmann explica que o empreendimento incorpora tecnologias construtivas que elevam o padrão técnico da região. “O WOA SKY Towers foi desenvolvido com soluções estruturais que permitem maior liberdade arquitetônica, fachadas mais limpas e integração visual plena entre interior e exterior. A ausência de vigas aparentes, aliada aos fechamentos em vidro de grandes dimensões, proporciona uma experiência espacial diferenciada, além de ganhos em iluminação natural e conforto ambiental”, compartilha.

Segundo Hoffmann, a engenharia aplicada ao empreendimento também buscou maximizar desempenho estrutural e precisão executiva. “Estamos falando de uma concepção técnica que exige alto nível de compatibilização entre arquitetura, estrutura e fachada. Isso permite resultados mais sofisticados esteticamente, além de ganhos importantes em eficiência construtiva, racionalização de materiais e qualidade de acabamento”, sustenta.

O projeto reúne nomes reconhecidos nacionalmente em diferentes áreas. A arquitetura é assinada por Roberto Rita, nome por trás de diversos empreendimentos que compõem a paisagem urbana da Grande Florianópolis. Os interiores, por Fernanda Cassou, responsável pelo premiado Nomaa Hotel, com proposta pautada pela atemporalidade e elegância descomplicada. O paisagismo leva a assinatura da JA8 Arquitetura Viva, referência em street scape, placemaking e humanização urbana. Já as fachadas foram desenvolvidas pela Methafora Arquitetos, empresa reconhecida pela integração entre soluções criativas, funcionais e contemporâneas.

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Fotos do empreendimento disponíveis aqui.