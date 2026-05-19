Mall Josefina Eckert investe em automação e segurança

O Mall Josefina Eckert, novo empreendimento do Grupo Arco em Lajeado (RS), que contará com 41 salas comerciais e tem inauguração prevista para novembro deste ano, investiu em automação predial, conectividade e segurança integrada, com tecnologia Zigbee.

O projeto, conduzido pela também lajeadense Bridge Tecnologia, prevê a automação de 100% da iluminação das áreas comuns do mall, incluindo os cinco andares e estacionamento para cerca de 200 veículos, utilizando tecnologia Zigbee integrada à comunicação Wi-Fi.

“O circuito foi desenvolvido para operar de forma praticamente autônoma, utilizando sensores de presença e luminosidade capazes de ajustar automaticamente os níveis de iluminação conforme circulação e ocupação dos ambientes”, explica Bruno Fritsch, sócio-administrador da Bridge.

A expectativa é reduzir significativamente o desperdício energético. A potência máxima de iluminação do empreendimento foi calculada em 80 kWh, número que reforça a importância de sistemas inteligentes para controle operacional e sustentabilidade.

Em áreas sem circulação de pessoas, o sistema poderá reduzir automaticamente a iluminação para níveis de 20% ou 40%, mantendo segurança e conforto visual sem consumo desnecessário.

Outro diferencial será a implementação automática do ciclo circadiano na iluminação, recurso que ajusta temperatura e intensidade luminosa ao longo do dia, proporcionando mais conforto para clientes e lojistas.

Segundo Fritsch, embora exista possibilidade de controle manual por aplicativos e criação de “cenas” específicas — como ações temáticas para datas comemorativas —, o foco principal está na automação operacional inteligente, reduzindo intervenções humanas e aumentando a eficiência.

Além da iluminação, o Mall Josefina Eckert contará com uma infraestrutura integrada de segurança baseada na mesma rede de automação. Cada um dos 41 lojistas terá acesso a botões de pânico conectados via Zigbee. Quando acionados, os dispositivos enviarão alertas instantâneos para as equipes de segurança por meio de tablets integrados ao sistema, permitindo resposta rápida e monitoramento imediato das câmeras do empreendimento.

O projeto também contempla uma infraestrutura robusta de conectividade. Serão instalados 11 access points para cobertura Wi-Fi das áreas comuns, além de uma estrutura de fibra óptica preparada para permitir que cada operação comercial escolha até dois provedores de internet sem necessidade de intervenções estruturais futuras.

A arquitetura da rede inclui CPD dedicado, com o objetivo de permitir que qualquer provedor escolhido pelo lojista possa fazer a conexão (jumper) sem precisar abrir o forro ou gesso, facilitando a instalação.

Cada sala do mall conta com duas fibras passadas, garantindo que os lojistas possam escolher até dois provedores de internet, sem restringir a concorrência, além de banco de baterias e cabeamento estruturado, facilitando futuras expansões tecnológicas e reduzindo custos operacionais de manutenção.

Na área de segurança eletrônica, o projeto prevê câmeras com linhas virtuais inteligentes para monitoramento perimetral noturno e possibilidade futura de integração com recursos de inteligência artificial para identificação de pessoas e veículos.

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“O diferencial desse projeto está justamente na integração. Conseguimos utilizar a mesma infraestrutura tecnológica para iluminação, conectividade e segurança, tornando o sistema mais inteligente, escalável e economicamente viável”, destaca Fritsch. “Com a iniciativa, o Mall Josefina Eckert surge como um dos projetos regionais mais avançados em infraestrutura inteligente aplicada ao varejo e uso misto, consolidando o Vale do Taquari como um polo cada vez mais conectado às novas tecnologias de automação e gestão predial”, finaliza.