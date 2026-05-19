Hospital no interior do PA faz primeira videolaparoscopia

O Hospital Geral de Tailândia (PA), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), realizou em maio a primeira cirurgia por videolaparoscopia na unidade. A iniciativa marca oficialmente a implantação da técnica minimamente invasiva no hospital e representa novo avanço na oferta de serviços especializados à população da mesorregião do Nordeste Paraense.

A primeira intervenção foi uma colecistectomia videolaparoscópica, para retirada da vesícula biliar em pacientes diagnosticados com colelitíase, condição causada pela formação de cálculos no órgão. O procedimento, iniciado às 15h46 e finalizado às 16h30, foi realizado pela equipe cirúrgica do HGT, sob coordenação do cirurgião geral Rodrigo Ferreira, com participação de anestesista, enfermeiras e técnicos de Enfermagem.



“A videolaparoscopia é considerada atualmente um dos principais avanços da cirurgia moderna. Nesse procedimento, realizamos a retirada da vesícula biliar utilizando pequenas incisões, por onde inserimos a câmera e os instrumentos cirúrgicos. Isso proporciona uma visualização muito mais precisa das estruturas anatômicas, maior controle durante a cirurgia e menor agressão aos tecidos do paciente”, explicou o médico.

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O secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, destacou que a implantação da videolaparoscopia no HGT amplia a capacidade de atendimento especializado no interior e fortalece a regionalização da saúde no Pará. “Estamos levando tecnologia, inovação e assistência de qualidade para mais perto da população. A implantação da videolaparoscopia no hospital representa um avanço histórico para a saúde regional, porque amplia o acesso a procedimentos modernos, reduz deslocamentos para outros municípios e garante mais segurança, conforto e recuperação mais rápida aos pacientes do SUS”.