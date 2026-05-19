Gabriel Rost assume Comercial e Marketing da MK Solutions

A MK Solutions, especializada em sistemas de gestão para provedores de internet, anuncia a chegada de Gabriel Rost como seu novo Head Comercial e de Marketing.

Bacharel em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing e Varejo, Gabriel também atua como diretor de Comunicação de Marketing da InternetSul, acumulando mais de 20 anos de experiência comercial no mercado de Telecomunicações, com atuação voltada ao desenvolvimento de estratégias de crescimento, relacionamento com clientes, posicionamento de marca e formação de equipes de alta performance.

Reconhecido pela conexão com o ecossistema de provedores regionais e pela proximidade construída ao longo de sua trajetória junto ao mercado, o executivo chega à MK Solutions em um momento estratégico de expansão e fortalecimento da marca no cenário nacional.

Segundo o executivo, a contratação reforça o posicionamento da empresa em manter o cliente no centro das decisões, ampliando a integração entre as áreas comercial e de marketing para acelerar resultados, fortalecer relacionamentos e potencializar o desenvolvimento de soluções voltadas aos provedores de internet em todo o Brasil.

“Recebo com grande entusiasmo o desafio de assumir a posição de Head Comercial & Marketing na MK Solutions. Chego motivado pela oportunidade de contribuir com uma empresa que possui forte relevância no mercado de Telecom e que tem como essência a proximidade com o cliente, a inovação e o desenvolvimento contínuo do setor”, destaca Gabriel Rost.

De acordo com ele, o novo ciclo será pautado pelo fortalecimento da conexão da empresa com o mercado e pela ampliação das estratégias voltadas ao crescimento sustentável da companhia e de seus clientes.

“Meu principal objetivo neste novo ciclo é fortalecer ainda mais a conexão da MK Solutions com o mercado, ampliando relacionamentos, impulsionando estratégias comerciais e consolidando um posicionamento cada vez mais próximo das necessidades dos provedores de internet em todo o Brasil”, afirma.

Gabriel também ressalta a importância da integração entre pessoas, cultura e estratégia como pilares para geração de valor.

“Acredito no poder das pessoas, na construção de equipes de alta performance e na integração entre comercial e marketing como pilares fundamentais para gerar crescimento sustentável, valor aos clientes e fortalecimento de marca”, completa.

A chegada do novo Head Comercial e Marketing reforça o compromisso da MK Solutions com inovação, excelência em atendimento e desenvolvimento contínuo do setor de Telecomunicações, consolidando a empresa como uma das referências nacionais em tecnologia para ISPs.

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“Assumo este desafio com senso de responsabilidade, visão estratégica e muita vontade de construir resultados sólidos ao lado de um time extremamente competente e comprometido com a excelência. Seguimos juntos, conectando pessoas, negócios e futuro”, conclui Gabriel Rost.