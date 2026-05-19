A Boomi celebra os vencedores do Prêmio Global de Parceiros do Ano Fiscal de 2026

A Boomi™, empresa de ativação de dados, anunciou hoje os vencedores do Prêmio Global de Parceiros do Ano Fiscal de 2026, reconhecidos na Cúpula de Parceiros da Boomi de 2026, realizada em Chicago, Illinois. Os prêmios homenageiam os parceiros que impulsionam a inovação e entregam resultados de negócios mensuráveis ??para os clientes.

Os vencedores foram selecionados por sua capacidade de aproveitar toda a amplitude da Plataforma Empresarial da Boomi para gerenciar a complexidade, ativar dados e acelerar a transformação de agentes.

“À medida que as organizações avançam na adoção de IA, nossos parceiros desempenham um papel fundamental na transformação da estratégia em resultados mensuráveis”, disse Dan McAllister, vice-presidente sênior de Alianças Globais e Canais da Boomi. “Esses vencedores não estão apenas impulsionando a inovação, mas também ajudando os clientes a ativar dados, integrar sistemas e operacionalizar a IA para desbloquear novos níveis de eficiência, agilidade e crescimento.”

Os vencedores deste ano por categoria incluem:

Parceiro Global do Ano: Infosys

Infosys Parceiro do Ano AMER: RSM

RSM Parceiro do Ano EMEA: Cognizant

Cognizant Parceiro do Ano APJ: Atturra

Atturra Parceiro de Crescimento do Ano AMER: Accenture

Accenture Parceiro de Crescimento do Ano EMEA: Capgemini

Capgemini Parceiro de Crescimento do Ano APJ: EasyStepIn

EasyStepIn Parceiro do Ano OEM: UKG

UKG Parceiro OEM do Ano ISV: ServiceNow

ServiceNow Parceiro Provedor de Serviços em Nuvem do Ano: Amazon Web Services

Amazon Web Services Parceiro do ano em inovação de IA: Jade Global

Jade Global Parceiro de Tecnologia do Ano: Solace

Solace Parceiro de Marketplace do Ano: Jade Global

Jade Global Parceiro de Tecnologia de Crescimento do Ano: Atturra

Atturra Parceiro de Soluções do Ano: OSI Digital

Para saber mais sobre o programa de parceiros da Boomi ou para encontrar um parceiro no ecossistema global da Boomi, acesse boomi.com/partners.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa orientada a agentes, dando vida aos dados em toda a organização. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para impulsionar a transformação orientada a agentes. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Kristen Walker

Comunicação Corporativa Global

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