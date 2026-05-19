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EnGITEC reúne tecnologia e inovação no Legislativo

Evento promovido pelo Interlegis reúne servidores, especialistas e representantes do Legislativo para debater inovação, governança e tecnologia no setor público.

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19/05/2026 17:19

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EnGITEC reúne tecnologia e inovação no Legislativo
EnGITEC reúne tecnologia e inovação no Legislativo crédito: DINO

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