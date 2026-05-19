EnGITEC reúne tecnologia e inovação no Legislativo

O lançamento oficial da programação do 16º EnGITEC — Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia e Inovação do Legislativo — já movimenta participantes de todo o país e reacende a expectativa em torno do evento voltado à tecnologia, governança, inovação e transparência no Poder Legislativo. A nova edição, divulgada pelo Senado Federal/Interlegis, será realizada com foco em temas ligados à modernização legislativa e à troca de experiências entre profissionais de diferentes regiões do país.

Ao longo dos anos, o EnGITEC passou a reunir servidores, vereadores, equipes de tecnologia, comunicação, processo legislativo e inovação em uma programação composta por palestras, oficinas, debates e atividades de integração.

O evento também se tornou conhecido por incorporar elementos de interação e dinâmicas que diferenciam sua ambientação em relação a encontros institucionais tradicionais.

“Desorganização Oficial” marca identidade do evento



Um dos elementos associados ao EnGITEC é a chamada “Desorganização Oficial”, formato de apresentação utilizado durante parte da programação do encontro.

No palco, apresentadores aparecem de pijama, pantufas, roupas temáticas e figurinos variados, característica ligada à identidade visual construída ao longo das edições do evento e frequentemente associada a nomes como Alzira Fernanda, participante da comunidade EnGITEC e uma das referências na condução desse estilo de apresentação. Nos corredores, participantes fantasiados interagem durante as atividades, criando um ambiente informal de integração entre os presentes.

Segundo organizadores e participantes, a proposta busca estimular interação, criatividade e aproximação entre os envolvidos no evento. A metodologia também faz referência ao conceito Ubuntu, filosofia africana frequentemente resumida pela expressão “eu sou porque nós somos”, utilizada em diferentes momentos da programação e das dinâmicas do encontro.

Personagens fazem parte da identidade visual do EnGITEC



Entre os elementos recorrentes do evento estão personagens como Sugiro, Psicopato e ETcétera, utilizados em apresentações, atividades de integração e materiais relacionados ao encontro.

O urso Sugiro é frequentemente associado às referências de acolhimento e colaboração utilizadas durante o evento. Já Psicopato e ETcétera aparecem em momentos de descontração, interações com participantes e ações ligadas à identidade cultural construída ao longo das edições.

Para participantes veteranos, esses personagens passaram a representar símbolos reconhecidos dentro da comunidade formada em torno do EnGITEC.

Festa junina integra programação tradicional do encontro



Outro momento tradicional da programação é a realização da festa junina do EnGITEC, atividade promovida há anos durante o evento.

A confraternização reúne participantes de diferentes estados e instituições em uma programação com comidas típicas, músicas, fantasias e atividades culturais. A iniciativa costuma ocorrer paralelamente às atividades técnicas e de integração do encontro.

Evento debate modernização e ferramentas legislativas



Além das atividades de integração, o EnGITEC também concentra debates sobre governança, inteligência artificial, transparência, transformação digital e modernização do Poder Legislativo.

Entre as ferramentas frequentemente apresentadas durante o encontro está o SAPL (Software de Apoio ao Processo Legislativo), sistema distribuído gratuitamente pelo Interlegis e desenvolvido de forma colaborativa por servidores públicos de diferentes regiões do país.

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A programação do evento reúne apresentações técnicas, relatos de experiências e discussões sobre soluções aplicadas ao funcionamento das câmaras municipais e demais casas legislativas brasileiras.