Belkin avança rumo à neutralidade de carbono nas emissões de Escopo 3
O Relatório de Impacto de 2025 da empresa destaca seu progresso contínuo na redução de emissões, design circular e embalagens responsáveis
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A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há 40 anos, publicou seu Relatório de Impacto de 2025, destacando as principais conquistas e reafirmando seu compromisso com a responsabilidade corporativa. Tendo alcançado a neutralidade de carbono nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2 em 2025, a empresa continua avançando rumo à neutralidade de carbono no Escopo 3 por meio de capacidades aprimoradas de avaliação do ciclo de vida e coleta de dados de fornecedores e logística. Em 2025, a Belkin calculou a pegada de carbono de 131 produtos em todo o seu portfólio, ultrapassou a marca de 21,6 milhões de produtos PCR vendidos e alcançou uma redução de 95% nas embalagens plásticas descartáveis ??desde 2019, refletindo o progresso contínuo na redução de carbono e no design responsável de produtos.
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“À medida que continuamos a progredir em direção às nossas metas de sustentabilidade, estamos tomando medidas deliberadas para reduzir nosso impacto”, disse Steven Malony, CEO da Belkin. “Ao longo do último ano, expandimos o uso de materiais reciclados pós-consumo, reduzimos ainda mais as embalagens plásticas descartáveis ??e aprimoramos a forma como medimos as emissões em todo o nosso portfólio. Igualmente importante, estamos aumentando a transparência e fortalecendo a governança enquanto construímos um futuro mais responsável.”
Nos últimos 12 meses, em sua jornada rumo à neutralidade de carbono em todos os âmbitos até 2030 e em linha com seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Belkin alcançou:
Ação climática (Objetivo 13 da ONU)
- Neutralidade de carbono nas emissões diretas e adquiridas (âmbitos 1 e 2)
- Redução de 3.200 toneladas métricas de CO2e em 2025 para os produtos Belkin1
Consumo e produção responsáveis ??(Objetivo 12 da ONU)
- Redução de 95% nas embalagens plásticas descartáveis
- Economia de 640 toneladas métricas de plástico virgem provenientes da venda de 21,6 milhões de produtos PCR
- Economia cumulativa de 1.072 toneladas métricas de plástico desde 2019 (o equivalente a 53,6 milhões de garrafas de água economizadas2)
-
Financiamento da reciclagem responsável de:
- 29.241 toneladas métricas de dispositivos elétricos e eletrônicos
- 11.928 toneladas métricas de embalagens
- 2.029 toneladas métricas de baterias
Produzido com materiais reciclados
A Belkin continua a progredir na redução de Impacto ambiental de seus produtos e embalagens. Desde que iniciou a transição para 72-75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR), a empresa aumentou esse percentual para até 90% de PCR com certificação Global Recycling Standard em produtos selecionados vendidos em embalagens sem plástico.
Iniciativas de melhores práticas
A Belkin tem orgulho de anunciar diversos marcos importantes em sua jornada rumo à neutralidade de carbono até 2030.
Entre eles, destacam-se a expansão de seu programa de reciclagem de baterias por meio da participação voluntária no B-cycle, a principal iniciativa de reciclagem de baterias da Austrália, e a expansão de seu programa de reciclagem de embalagens no Reino Unido, que agora inclui embalagens domésticas.
A Belkin também foi reconhecida pelo programa Green Power Partnership da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e recebeu a classificação de desempenho Beyond Best Practice da Australian Packaging Covenant Organisation (APCO). Essa classificação reflete o progresso significativo que a Belkin alcançou no avanço da sustentabilidade de embalagens e reforça o compromisso contínuo da empresa com o design responsável de embalagens e a escolha de materiais.
Esse progresso foi ainda mais reconhecido com o Prêmio Prata Hon Hai de Economia Circular, que reforça o ímpeto da Belkin em direção a um futuro mais circular.
Em conjunto, esses marcos destacam os esforços contínuos da Belkin para reduzir o impacto ambiental em todas as suas operações e portfólio de embalagens. À medida que a empresa continua investindo em princípios de design circular e no desenvolvimento de produtos mais responsáveis, a Belkin permanece focada em avançar em sua meta de alcançar a neutralidade de carbono no Escopo 3 até 2030.
Para mais informações sobre as iniciativas de sustentabilidade da Belkin, acesse https://www.belkin.com/company/sustainability/
Sobre a Belkin
A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.
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1
Com base no PC e na mistura de plástico PC/ABS, a média de emissões de CO2e por tonelada de plástico foi de 5 toneladas métricas
2
Aproximadamente 20g por garrafa de água
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260518697559/pt/
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Jen Wei
Vice-Presidente de Comunicação Global e Marketing Digital
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Fonte: BUSINESS WIRE