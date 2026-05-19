Belkin avança rumo à neutralidade de carbono nas emissões de Escopo 3

A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há 40 anos, publicou seu Relatório de Impacto de 2025, destacando as principais conquistas e reafirmando seu compromisso com a responsabilidade corporativa. Tendo alcançado a neutralidade de carbono nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2 em 2025, a empresa continua avançando rumo à neutralidade de carbono no Escopo 3 por meio de capacidades aprimoradas de avaliação do ciclo de vida e coleta de dados de fornecedores e logística. Em 2025, a Belkin calculou a pegada de carbono de 131 produtos em todo o seu portfólio, ultrapassou a marca de 21,6 milhões de produtos PCR vendidos e alcançou uma redução de 95% nas embalagens plásticas descartáveis ??desde 2019, refletindo o progresso contínuo na redução de carbono e no design responsável de produtos.

“À medida que continuamos a progredir em direção às nossas metas de sustentabilidade, estamos tomando medidas deliberadas para reduzir nosso impacto”, disse Steven Malony, CEO da Belkin. “Ao longo do último ano, expandimos o uso de materiais reciclados pós-consumo, reduzimos ainda mais as embalagens plásticas descartáveis ??e aprimoramos a forma como medimos as emissões em todo o nosso portfólio. Igualmente importante, estamos aumentando a transparência e fortalecendo a governança enquanto construímos um futuro mais responsável.”

Nos últimos 12 meses, em sua jornada rumo à neutralidade de carbono em todos os âmbitos até 2030 e em linha com seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Belkin alcançou:

Ação climática (Objetivo 13 da ONU)

Neutralidade de carbono nas emissões diretas e adquiridas (âmbitos 1 e 2)

Redução de 3.200 toneladas métricas de CO2e em 2025 para os produtos Belkin1

Consumo e produção responsáveis ??(Objetivo 12 da ONU)

Redução de 95% nas embalagens plásticas descartáveis

Economia de 640 toneladas métricas de plástico virgem provenientes da venda de 21,6 milhões de produtos PCR

Economia cumulativa de 1.072 toneladas métricas de plástico desde 2019 (o equivalente a 53,6 milhões de garrafas de água economizadas 2 )

) Financiamento da reciclagem responsável de: 29.241 toneladas métricas de dispositivos elétricos e eletrônicos 11.928 toneladas métricas de embalagens 2.029 toneladas métricas de baterias



Produzido com materiais reciclados

A Belkin continua a progredir na redução de Impacto ambiental de seus produtos e embalagens. Desde que iniciou a transição para 72-75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR), a empresa aumentou esse percentual para até 90% de PCR com certificação Global Recycling Standard em produtos selecionados vendidos em embalagens sem plástico.

Iniciativas de melhores práticas

A Belkin tem orgulho de anunciar diversos marcos importantes em sua jornada rumo à neutralidade de carbono até 2030.

Entre eles, destacam-se a expansão de seu programa de reciclagem de baterias por meio da participação voluntária no B-cycle, a principal iniciativa de reciclagem de baterias da Austrália, e a expansão de seu programa de reciclagem de embalagens no Reino Unido, que agora inclui embalagens domésticas.

A Belkin também foi reconhecida pelo programa Green Power Partnership da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e recebeu a classificação de desempenho Beyond Best Practice da Australian Packaging Covenant Organisation (APCO). Essa classificação reflete o progresso significativo que a Belkin alcançou no avanço da sustentabilidade de embalagens e reforça o compromisso contínuo da empresa com o design responsável de embalagens e a escolha de materiais.

Esse progresso foi ainda mais reconhecido com o Prêmio Prata Hon Hai de Economia Circular, que reforça o ímpeto da Belkin em direção a um futuro mais circular.

Em conjunto, esses marcos destacam os esforços contínuos da Belkin para reduzir o impacto ambiental em todas as suas operações e portfólio de embalagens. À medida que a empresa continua investindo em princípios de design circular e no desenvolvimento de produtos mais responsáveis, a Belkin permanece focada em avançar em sua meta de alcançar a neutralidade de carbono no Escopo 3 até 2030.

Para mais informações sobre as iniciativas de sustentabilidade da Belkin, acesse https://www.belkin.com/company/sustainability/

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

____________________ 1 Com base no PC e na mistura de plástico PC/ABS, a média de emissões de CO2e por tonelada de plástico foi de 5 toneladas métricas 2 Aproximadamente 20g por garrafa de água

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Jen Wei

Vice-Presidente de Comunicação Global e Marketing Digital

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