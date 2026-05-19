Filtragem de ar melhora eficiência energética nas empresas

A eficiência energética passou a ocupar um papel cada vez mais estratégico dentro das empresas. Em diferentes setores industriais e corporativos, reduzir o consumo de energia deixou de ser apenas uma questão operacional e passou a impactar diretamente a competitividade, os custos e a sustentabilidade das operações.

Nesse cenário, sistemas de ventilação, climatização e filtragem de ar têm recebido atenção crescente, já que influenciam diretamente o desempenho energético das instalações. Em muitos casos, sistemas de filtragem inadequados acabam aumentando o esforço dos equipamentos, elevando o consumo de energia e reduzindo a eficiência operacional.

Segundo José Lopes, diretor comercial da SpeedAir, especializada na fabricação e comercialização de filtros de ar e equipamentos de filtragem, a eficiência energética deixou de ser apenas uma preocupação técnica. “Hoje, ela impacta diretamente o custo operacional, a competitividade e até a reputação das empresas. As empresas perceberam que desperdiçar energia é, na prática, perder dinheiro e mercado”, afirma.

A relação entre filtragem de ar e consumo energético é mais significativa do que muitas empresas imaginam. Sistemas de filtragem mal dimensionados ou com alta resistência ao fluxo de ar exigem maior esforço dos ventiladores e equipamentos de climatização para manter as condições operacionais necessárias.

“Quando o sistema de filtragem gera muita resistência ao fluxo de ar, os equipamentos precisam trabalhar mais para manter a vazão necessária. Isso significa maior consumo de energia”, explica José Lopes. Segundo ele, sistemas de filtragem eficientes conseguem manter o equilíbrio entre qualidade do ar e baixa perda de carga, reduzindo o esforço dos equipamentos.

O impacto de filtros inadequados ou saturados vai além do aumento no consumo energético. Em sistemas de ventilação e climatização, a perda de carga excessiva pode comprometer a troca térmica, reduzir a eficiência global do sistema e até impactar a vida útil dos equipamentos.

“Filtros saturados aumentam significativamente a perda de carga do sistema. Isso obriga os ventiladores a operarem em regimes mais elevados, elevando o consumo energético. Além disso, pode comprometer a troca térmica em sistemas de climatização e reduzir a eficiência global do processo”, destaca o especialista.

A escolha correta do sistema de filtragem também influencia diretamente os custos operacionais das empresas. José Lopes relata que um sistema bem dimensionado evita desperdícios, reduz a necessidade de trocas frequentes e melhora o desempenho geral da operação.

“Quando você escolhe corretamente o sistema de filtragem, considerando aplicação, vazão e classe de filtragem, você evita desperdícios. Um filtro adequado mantém uma boa eficiência de retenção de partículas sem gerar resistência excessiva ao fluxo de ar. Isso reduz o consumo de energia e diminui a necessidade de substituições frequentes”, enfatiza Lopes.

Para garantir um equilíbrio eficiente entre qualidade do ar e eficiência energética, alguns critérios técnicos são considerados essenciais no dimensionamento dos sistemas. Entre eles estão a perda de carga inicial e final do filtro, a eficiência de filtração conforme normas técnicas, a capacidade de retenção de partículas, a vazão de ar do sistema e o tipo de aplicação.

“Não adianta buscar apenas alta eficiência sem considerar o impacto energético. O equilíbrio entre qualidade do ar e consumo energético é o que garante um sistema realmente eficiente”, ressalta o especialista.

Nos últimos anos, a tecnologia de filtragem de ar também evoluiu para atender às demandas de eficiência energética. Atualmente, o mercado conta com meios filtrantes mais avançados, materiais de alta performance e projetos desenvolvidos para reduzir a resistência ao fluxo de ar sem comprometer a eficiência de retenção de partículas.

“Hoje já temos meios filtrantes mais avançados, com fibras sintéticas de alta performance e design otimizado para aumentar a área de filtração e reduzir a resistência ao ar. A tecnologia deixou de olhar apenas para retenção de partículas e passou a considerar também o desempenho energético”, pontua José Lopes.

Além da eficiência energética, esses avanços também contribuem para aumentar a vida útil dos filtros e reduzir os custos de manutenção, gerando ganhos operacionais importantes para as empresas.

Na prática, os resultados podem ser bastante significativos. José Lopes cita o caso de uma empresa do setor farmacêutico que passou por um processo de otimização dos sistemas de filtragem de ar.

“Fizemos a substituição de filtros convencionais por modelos com menor perda de carga e maior capacidade de retenção. O resultado foi uma redução perceptível no esforço dos ventiladores, refletindo em menor consumo de energia. Além disso, o intervalo de troca aumentou, reduzindo custos de manutenção”, conta.

A crescente preocupação com eficiência energética tem levado empresas a analisarem seus sistemas de ventilação e filtragem de forma mais estratégica. Nesse contexto, a filtragem de ar deixou de ser vista apenas como um elemento de controle ambiental e passou a ser considerada também um fator importante para eficiência operacional, redução de custos e desempenho energético.

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