Costura de sacarias passa a ser usada no delivery

O avanço dos aplicativos de entrega transformou o delivery em uma operação cada vez mais estratégica para restaurantes, lanchonetes e negócios do setor alimentício. Se antes o foco estava concentrado na qualidade do preparo e na agilidade do atendimento, hoje a experiência passou a incluir outros fatores capazes de influenciar diretamente a percepção do consumidor, entre eles a segurança da embalagem.

Nos últimos anos, o serviço consolidou sua presença no mercado brasileiro. Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que o delivery segue como uma importante fonte de receita para o setor e representa uma parcela relevante do faturamento dos estabelecimentos, mesmo após a retomada do consumo presencial.



Nesse cenário, garantir que os produtos cheguem intactos e sem sinais de violação passou a representar mais do que uma etapa operacional. A integridade do pedido tornou-se parte da experiência de compra e um fator que pode influenciar avaliações, índices de recompra e a reputação das marcas.

A embalagem como elemento de confiança

Com a mudança no comportamento do consumidor, a embalagem passou a exercer papel importante na percepção de qualidade do serviço. Antes mesmo de acessar o conteúdo, muitos consumidores observam o estado externo do pedido para avaliar possíveis sinais de abertura ou manipulação.

Métodos improvisados de fechamento, como grampos, fitas ou lacres frágeis, podem gerar dúvidas e comprometer a sensação de segurança.

Segundo Rodrigo Basso, diretor comercial da Ensaq, esse comportamento reflete uma mudança importante na jornada do consumidor. “A embalagem passou a representar uma extensão da experiência do estabelecimento. Quando o consumidor percebe sinais claros de proteção e integridade, a sensação de confiança no processo aumenta”, afirma.

Além da percepção do cliente, questões relacionadas à integridade do pedido podem gerar impactos operacionais importantes, incluindo retrabalho, reembolsos e reclamações em plataformas digitais.

Adaptação de tecnologias industriais ao delivery

Com a necessidade crescente de padronização e segurança, soluções originalmente desenvolvidas para outros setores começaram a ser incorporadas ao universo das entregas.

Entre elas estão as máquinas portáteis de costura de sacarias, tradicionalmente utilizadas no fechamento de embalagens de ráfia em setores como agronegócio e indústria.

O equipamento realiza o fechamento da embalagem por meio de costura com linha, criando uma vedação contínua e visível. Para acessar o conteúdo, é necessário romper a costura, tornando qualquer tentativa de abertura facilmente identificável.

Segundo Basso, a procura pela tecnologia surpreendeu inicialmente a empresa. “Durante muitos anos, essas máquinas estiveram associadas principalmente ao fechamento de sacarias industriais. A aplicação no delivery surgiu como uma adaptação que faz sentido tecnicamente diante da necessidade crescente de segurança”, explica.

Benefícios operacionais e percepção do consumidor

A adoção desse tipo de solução tem gerado efeitos tanto na rotina operacional quanto na percepção do cliente.

Entre os principais resultados observados estão maior padronização dos envios, redução de questionamentos relacionados à violação e fortalecimento da imagem de organização dos estabelecimentos.

De acordo com o diretor da Ensaq, o diferencial está justamente na clareza visual do fechamento. “A costura com linha cria um fechamento 100% inviolável e visível para quem recebe a encomenda, tornando qualquer tentativa de abertura perceptível e aumentando a confiabilidade do processo”, destaca.

À medida que o delivery se consolida como parte estrutural do setor alimentício, iniciativas voltadas à experiência do consumidor tendem a ganhar espaço e incorporar tecnologias antes restritas a segmentos industriais.

“Nesse contexto, a embalagem deixa de exercer apenas uma função operacional e passa a integrar estratégias de confiança e fidelização”, finaliza Basso.

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