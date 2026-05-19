Dia dos Namorados: como tornar a noite memorável

O Dia dos Namorados de 2026 deve movimentar R$ 22,14 bilhões no varejo brasileiro, segundo a CNDL e o SPC Brasil. Bares e restaurantes seguem como protagonistas da data, com expectativa de alta de até 20% no faturamento e ticket médio de R$ 380 por casal em São Paulo, segundo a FCDL-SP. Em paralelo, vem crescendo ano após ano uma alternativa que ganhou força no pós-pandemia: comemorar em casa. Trinta e nove por cento dos brasileiros pretendem ficar em casa no 12 de junho, contra 31% que vão sair para jantar, conforme a mesma pesquisa. O restaurante continua cheio, mas os encontros em casa entraram na conversa.

Quando ficar em casa virou planejamento

Por muito tempo, ficar em casa no Dia dos Namorados foi sinônimo de "não consegui mesa" ou "não quis gastar". Hoje a história é outra. Os dados de varejo mostram que a comemoração caseira cresceu como escolha consciente, especialmente entre casais que já moram juntos. A casa virou cenário, e o jantar passa a ser planejado com tanto cuidado quanto antes se planejava a reserva.

Parte da explicação vem do hábito que se consolidou nos últimos anos. Cozinhar em casa virou programa de fim de semana. Receber amigos voltou a ser comum. Escolher o vinho do casal, montar a tábua e preparar a noite a quatro mãos passaram a ser parte do prazer, não consolo. O Dia dos Namorados em casa entrou nesse mesmo ritmo.

A cozinha virou o cômodo mais social da casa

Quem trabalha com arquitetura residencial em 2026 percebe o movimento todo dia. A cozinha fechada acabou. Os armários altos saíram. A ilha central virou o ponto de encontro da casa. As adegas, antes restritas a casas grandes, hoje aparecem integradas a apartamentos de 70 metros. O motivo é simples: o brasileiro voltou a receber em casa, e a cozinha virou palco.

Esse movimento não nasceu na arquitetura. Veio do comportamento. As séries de gastronomia mudaram a forma como as pessoas enxergam cozinhar. A busca por momentos com menos celular e mais conversa fez do jantar caseiro um dos rituais mais valorizados entre casais brasileiros. O 12 de junho em casa entra como capítulo natural dessa história.

O presente bom é o que pede para ser usado

O terapeuta americano Gary Chapman ficou conhecido pela teoria das cinco linguagens do amor. Entre elas, a que mais aparece em pesquisas recentes com casais brasileiros é "tempo de qualidade". Estar perto, sem distração, prestando atenção um no outro.

Isso explica por que categorias como tábuas de servir, conjuntos de taças, bandejas e utensílios de cozinha tiveram alta de busca em maio. O presente físico, quando bem escolhido, não compete com o tempo a dois. Ele cria o pretexto pro tempo a dois acontecer. Quem ganha uma petisqueira boa vai querer usar. Quem ganha um conjunto de facas vai querer cortar algo bom no fim de semana seguinte.

Ammanda Aureliano, head de marketing da LUMAI, marca brasileira de utilidades domésticas, observa essa mudança no perfil de quem compra. "Em junho, o cliente não chega procurando “um presente”. Ele chega querendo proporcionar uma experiência. Sabe o que vai servir, escolhe a tábua certa para acompanhar o vinho que já comprou. Mudou o jeito de pensar." Segundo ela, os itens mais buscados nas semanas que antecedem a data são petisqueiras para montar uma noite especial, canecas para presentear, e até cadernos com uma declaração já escrita.

O que faz a noite virar memória

Quem estuda memória afetiva costuma dizer que o que fica guardado não é o cardápio, é o conjunto de estímulos. O cheiro do vinho aberto, a luz baixa, a textura da madeira na mesa, a música que tocava. Quando o casal monta esse conjunto junto, antes do jantar começar, o ritual já está rolando. É essa construção a dois que transforma uma sexta-feira em algo que vai ser lembrado anos depois.

Pra quem quer fazer bem feito sem complicar, a fórmula é simples. Escolha um elemento para ser o centro: uma tábua bem montada com queijos e frios; ou uma receita que os dois nunca fizeram, aberta na bancada; ou uma sobremesa caprichada depois de uma comida descomplicada. Marcas como a LUMAI trabalham nesse universo de utensílios pensados para durar e para aparecer na mesa: bambu, madeira acácia, aço inox. Uma petisqueira em formato de coração com facas embutidas, por exemplo, vira o centro visual da mesa e pode ser usada em qualquer noite em que o casal queira reproduzir o ritual.

E um lembrete que vale repetir: nada de celular na mesa. Não tem tábua bonita nem vinho caro que sobreviva ao casal checando notificação no meio do jantar.

O 12 de junho de 2026 cai numa sexta-feira. Para quem vai sair, a noite é dos restaurantes. Para quem fica, ela é do que o casal decidir construir em casa.

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