Prestex reduz banco de horas em 80% e aumenta produtividade

Em um setor marcado pela urgência e pela alta pressão no cumprimento de prazos, no qual uma carga crítica pode mudar toda a prioridade em minutos, os gargalos não são apenas operacionais; eles se traduzem diretamente em pressão psicológica e física para quem está na ponta. Não é à toa que o índice médio de rotatividade (turnover) do setor de logística e transporte ficou entre 28% e 32% em 2025, segundo levantamento publicado por uma consultoria especializada.

É preciso considerar ainda uma característica própria do setor: a operação contínua, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana com turnos ininterruptos de revezamento, jornadas fracionadas e sistemas de compensação via banco de horas, muitas vezes inflado pela falta de mão de obra especializada. É nesse cenário que as empresas do segmento terão que atender a atualização da Norma Regulamentadora (NR-1), que passa a exigir o mapeamento de riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elevando a saúde mental a um item primordial para a eficiência operacional.

Para as companhias que enxergaram esses gargalos com antecedência, antecipando-se ao prazo obrigatório da Norma, 26 de maio de 2026, os resultados já aparecem em performance e produtividade. A Prestex, especializada em logística ultraexpressa B2B com atuação nacional, registrou um marco significativo: a redução de 80% no banco de horas de seus colaboradores, acompanhado de um aumento de 4,68% na produtividade por profissional, na compraração entre 2024 e 2025.



Menos horas, mais entregas

Os resultados foram apresentados pela coordenadora de Gente e Gestão da Prestex, a psicóloga Raylika Medeiros, durante a 22ª Maratona de Supply Chain - Live University realizada no mês de abril em São Paulo. A estratégia da empresa foi inversa ao senso comum do setor, que frequentemente associa resultados à jornada exaustiva. “A redução do banco de horas, aliada à otimização de processos e ao foco no bem-estar, permitiram que a operação se tornasse mais enxuta e assertiva, mantendo um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 99,8% e o índice de avaria da carga em apenas 0,003%”, informou a gestora.

De acordo com o especialista em logística, Marcelo Zeferino, CCO da companhia, a nova exigência legal apenas formaliza uma disciplina que o setor deveria ter adotado há décadas. Triatleta, Zeferino traça um paralelo entre o esporte de resistência e a gestão corporativa: "Performance não é algo que você faz durante uma semana e depois cai; isso é motivação. Performance é gerar resultados com qualidade e consistência sem depender de esforço excessivo, que adoeça as pessoas, por isso exige acompanhamento, constância e o uso da tecnologia a favor”.

Para o executivo, a NR-1 veio para garantir que o que é certo e saudável perdure no longo prazo e isso reflete diretamente nos resultados dos negócios. "Uma mente sobrecarregada comete erros, ignora protocolos e derruba o SLA. Então, cuidar de quem cuida da carga é, na prática, proteção de fluxo de caixa e garantia de entrega”, afirma Zeferino.

Cultura da Confiança e Foco no Trabalho

Na contramão do registro de 546 mil afastamentos no Brasil por transtornos mentais, a Prestex uniu em 2025 as áreas de Compliance, RH e alta gestão para a implementação da NR-1. "Quando olhamos para a estrutura do trabalho e organizamos os processos, conseguimos agir de forma concreta na prevenção de riscos. As ações foram personalizadas para o que a equipe realmente precisava. Reduzir o banco de horas e controlar a jornada foi a base para garantir entregas com alto padrão e menos retrabalho”, explicou a coordenadora Raylika.

O que já foi implementado:

Estruturação de cargos

Gestão da jornada com redução do banco de horas

Cumprimento de pausas

Treinamentos constantes (Universidade Prestex)

Expectativas claras para cada função

Plano de saúde com foco em saúde mental

Incentivo ao bem-estar físico e hábitos saudáveis

Promoção de autocuidado e escuta ativa

Gente & Gestão próxima e orientadora

Pesquisa de Clima contínua

Governança e Políticas definidas

A empresa também atualizou seus valores focando na "Confiança" como valor central, refletido tanto no ambiente interno quanto na garantia de entrega para o cliente final.

Impacto na Retenção de Talentos

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O resultado dessa gestão aparece no índice de turnover da empresa, que caiu de 40,95% em 2024 para 25,65% em 2025, enquanto a média do setor atingiu 32%. Com essa abordagem, a Prestex demonstra que o atendimento personalizado ao cliente começa com o cuidado personalizado ao colaborador, provando que a alta performance é, acima de tudo, uma questão de equilíbrio e gestão focada em indicadores.

