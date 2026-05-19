Prestex reduz banco de horas em 80% e aumenta produtividade
Antecipando-se à NR-1, empresa de logística ultraexpressa B2B investiu na gestão da jornada, cumprimento de pausas, benefícios para a saúde física e mental dos colaboradores, resultando em maior performance no transporte de cargas
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Em um setor marcado pela urgência e pela alta pressão no cumprimento de prazos, no qual uma carga crítica pode mudar toda a prioridade em minutos, os gargalos não são apenas operacionais; eles se traduzem diretamente em pressão psicológica e física para quem está na ponta. Não é à toa que o índice médio de rotatividade (turnover) do setor de logística e transporte ficou entre 28% e 32% em 2025, segundo levantamento publicado por uma consultoria especializada.
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É preciso considerar ainda uma característica própria do setor: a operação contínua, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana com turnos ininterruptos de revezamento, jornadas fracionadas e sistemas de compensação via banco de horas, muitas vezes inflado pela falta de mão de obra especializada. É nesse cenário que as empresas do segmento terão que atender a atualização da Norma Regulamentadora (NR-1), que passa a exigir o mapeamento de riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elevando a saúde mental a um item primordial para a eficiência operacional.
Para as companhias que enxergaram esses gargalos com antecedência, antecipando-se ao prazo obrigatório da Norma, 26 de maio de 2026, os resultados já aparecem em performance e produtividade. A Prestex, especializada em logística ultraexpressa B2B com atuação nacional, registrou um marco significativo: a redução de 80% no banco de horas de seus colaboradores, acompanhado de um aumento de 4,68% na produtividade por profissional, na compraração entre 2024 e 2025.
Menos horas, mais entregas
Os resultados foram apresentados pela coordenadora de Gente e Gestão da Prestex, a psicóloga Raylika Medeiros, durante a 22ª Maratona de Supply Chain - Live University realizada no mês de abril em São Paulo. A estratégia da empresa foi inversa ao senso comum do setor, que frequentemente associa resultados à jornada exaustiva. “A redução do banco de horas, aliada à otimização de processos e ao foco no bem-estar, permitiram que a operação se tornasse mais enxuta e assertiva, mantendo um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 99,8% e o índice de avaria da carga em apenas 0,003%”, informou a gestora.
De acordo com o especialista em logística, Marcelo Zeferino, CCO da companhia, a nova exigência legal apenas formaliza uma disciplina que o setor deveria ter adotado há décadas. Triatleta, Zeferino traça um paralelo entre o esporte de resistência e a gestão corporativa: "Performance não é algo que você faz durante uma semana e depois cai; isso é motivação. Performance é gerar resultados com qualidade e consistência sem depender de esforço excessivo, que adoeça as pessoas, por isso exige acompanhamento, constância e o uso da tecnologia a favor”.
Para o executivo, a NR-1 veio para garantir que o que é certo e saudável perdure no longo prazo e isso reflete diretamente nos resultados dos negócios. "Uma mente sobrecarregada comete erros, ignora protocolos e derruba o SLA. Então, cuidar de quem cuida da carga é, na prática, proteção de fluxo de caixa e garantia de entrega”, afirma Zeferino.
Cultura da Confiança e Foco no Trabalho
Na contramão do registro de 546 mil afastamentos no Brasil por transtornos mentais, a Prestex uniu em 2025 as áreas de Compliance, RH e alta gestão para a implementação da NR-1. "Quando olhamos para a estrutura do trabalho e organizamos os processos, conseguimos agir de forma concreta na prevenção de riscos. As ações foram personalizadas para o que a equipe realmente precisava. Reduzir o banco de horas e controlar a jornada foi a base para garantir entregas com alto padrão e menos retrabalho”, explicou a coordenadora Raylika.
O que já foi implementado:
- Estruturação de cargos
- Gestão da jornada com redução do banco de horas
- Cumprimento de pausas
- Treinamentos constantes (Universidade Prestex)
- Expectativas claras para cada função
- Plano de saúde com foco em saúde mental
- Incentivo ao bem-estar físico e hábitos saudáveis
- Promoção de autocuidado e escuta ativa
- Gente & Gestão próxima e orientadora
- Pesquisa de Clima contínua
- Governança e Políticas definidas
A empresa também atualizou seus valores focando na "Confiança" como valor central, refletido tanto no ambiente interno quanto na garantia de entrega para o cliente final.
Impacto na Retenção de Talentos
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O resultado dessa gestão aparece no índice de turnover da empresa, que caiu de 40,95% em 2024 para 25,65% em 2025, enquanto a média do setor atingiu 32%. Com essa abordagem, a Prestex demonstra que o atendimento personalizado ao cliente começa com o cuidado personalizado ao colaborador, provando que a alta performance é, acima de tudo, uma questão de equilíbrio e gestão focada em indicadores.
Website: http://www.prestex.com.br