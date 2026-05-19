NR-1 amplia exigências sobre saúde mental nas empresas

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) vem ampliando o debate sobre saúde mental, riscos psicossociais e bem-estar no ambiente corporativo. Com as novas diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), empresas passam a ter a obrigação de identificar, avaliar e gerenciar fatores como estresse, assédio moral, sobrecarga de trabalho e conflitos interpessoais dentro do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO).

Segundo o MTE, a inclusão dos fatores de risco psicossociais na NR-1 reforça a necessidade de prevenção e promoção da saúde mental no trabalho. A medida prevê que esses fatores passem a integrar oficialmente o inventário de riscos ocupacionais das empresas, ao lado dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.

O tema ganhou ainda mais relevância diante do aumento de afastamentos relacionados à saúde mental no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social apontam mais de 472 mil afastamentos ligados a transtornos como ansiedade e depressão em 2024.

Nesse cenário, empresas têm buscado soluções que auxiliem tanto no cumprimento das novas exigências regulatórias quanto na ampliação do cuidado com os colaboradores. É nesse contexto que a MIMO by Skill surge como uma plataforma integrada de saúde, bem-estar e conveniência corporativa. A solução reúne serviços como consultas online 24 horas sem coparticipação, acesso a psicólogos e nutricionistas, agendamentos presenciais, descontos em farmácias e academias, além de benefícios que podem ser estendidos para até quatro dependentes e pets da família.

Outro diferencial da plataforma é o Canal de Denúncias integrado, recurso que apoia empresas na criação de ambientes corporativos mais seguros, transparentes e alinhados às exigências relacionadas à gestão de riscos psicossociais previstas na NR-1.

Para Erico Almeida, Sócio Gerente de Soluções de RH do Grupo Skill, o avanço das exigências da NR-1 mostra que saúde mental e segurança psicológica deixaram de ser apenas temas de RH e passaram a fazer parte da estratégia e da sustentabilidade das empresas. “As organizações precisarão atuar de forma cada vez mais preventiva, utilizando tecnologia e soluções integradas para promover bem-estar, reduzir riscos e criar ambientes corporativos mais seguros e saudáveis”, afirma.

De acordo com Almeida, as mudanças exigem que empresas adotem uma postura mais preventiva e estruturada em relação ao bem-estar dos colaboradores, especialmente em temas ligados à saúde mental e segurança psicológica. Ele diz que nesse momento, ferramentas tecnológicas têm sido um aliado essencial.

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Além de apoiar a conformidade regulatória, plataformas integradas de benefícios e saúde corporativa também têm sido vistas como ferramentas para redução de custos operacionais. Modelos com consultas online e gestão centralizada de benefícios ajudam empresas a diminuir despesas com coparticipação e múltiplos fornecedores, ao mesmo tempo em que ampliam o acesso dos colaboradores aos serviços de saúde.