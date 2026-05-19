Impactos Positivos amplia atuação e inicia novo ciclo

A Impactos Positivos inicia uma nova fase de atuação e passa a se consolidar como uma plataforma voltada ao fortalecimento de negócios de impacto no Brasil. Após anos promovendo uma premiação nacional dedicada a iniciativas socioambientais, o projeto amplia sua estrutura e passa a operar de forma contínua ao longo do ano.

A mudança marca a evolução da iniciativa de um modelo concentrado exclusivamente na premiação para um ecossistema focado em conexões, oportunidades, aprendizagem e visibilidade para negócios comprometidos com impacto socioambiental.

Na prática, a plataforma passa a atuar como um espaço de articulação entre empreendedores, empresas, organizações e parceiros estratégicos, promovendo ações de reconhecimento, networking, matchmaking e desenvolvimento de negócios. A proposta é ampliar o acesso a ferramentas, conexões e oportunidades que contribuam para o fortalecimento do ecossistema de impacto no país.

“A premiação sempre teve um papel importante na valorização de iniciativas de impacto. Com a nova plataforma, ampliamos essa atuação para criar conexões contínuas e apoiar os negócios de forma mais estruturada ao longo do ano”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora da Impactos Positivos.

Entre as novidades está o lançamento de um ambiente digital voltado à conexão entre os diferentes atores do ecossistema. A plataforma reúne vitrine de projetos, conexões estratégicas e ativações contínuas, contemplando desde iniciativas em estágio inicial até organizações mais consolidadas.

A nova fase também marca a abertura das inscrições para o Prêmio Impactos Positivos 2026, que segue como um dos principais pilares da iniciativa. A premiação reconhece negócios em diferentes níveis de maturidade e busca ampliar a visibilidade de iniciativas de impacto em diferentes regiões do Brasil.

Além do reconhecimento, os participantes passam a integrar uma rede de relacionamento, aprendizado e oportunidades de desenvolvimento dentro da plataforma.

O encontro presencial e a cerimônia de premiação estão previstos para o dia 24 de setembro de 2026, reunindo empreendedores, empresas e lideranças ligadas ao ecossistema de impacto.

Segundo dados da plataforma, a iniciativa já reúne mais de 700 empresas cadastradas, alcance em mais de 110 países e presença em mais de 3 mil cidades, além de projetos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

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As inscrições para o prêmio e o cadastro de parceiros podem ser realizados por meio do site oficial.