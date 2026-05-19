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RH estratégico ganha protagonismo nas empresas

Cultura organizacional e desenvolvimento contínuo se tornam pilares para empresas que buscam eficiência, retenção de talentos e adaptação ao mercado

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Repórter
19/05/2026 13:08

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RH estratégico ganha protagonismo nas empresas
RH estratégico ganha protagonismo nas empresas crédito: Shutterstock

Em um mercado cada vez mais dinâmico, a busca por eficiência, o avanço da tecnologia e o novo comportamento dos consumidores têm exigido das empresas mais agilidade para se adaptar. Nesse contexto, o RH ganha protagonismo ao desenvolver pessoas e fortalecer uma cultura capaz de sustentar decisões e crescimento. 

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E a cultura organizacional continua sendo um dos principais desafios para as empresas. De acordo com estudo da Gartner, 57% dos líderes de RH concordam que gestores falham ao reforçar a visão desejada de cultura dentro de seus times. Além disso, 53% afirmam que as lideranças da empresa não se sentem responsáveis por demonstrar os valores organizacionais. 

Para Gisele Miranda, Diretora de Recursos Humanos da EVER Trade Marketing, a cultura organizacional é um dos principais instrumentos para dar consistência às decisões em ambientes de alta pressão. Quando valores saem do discurso e passam a orientar a rotina, os times ganham maior entendimento, estabilidade e capacidade de execução.  
 
“Uma cultura forte ajuda a empresa a crescer com mais coerência, porque transforma valores em prática e dá mais clareza para as equipes. Quando isso acontece, o ambiente fica mais estável e as pessoas enxergam espaço real para evoluir dentro da organização”, afirma Gisele. 

O desenvolvimento contínuo também ganhou peso estratégico. Em vez de treinamentos isolados, as empresas precisam conectar a capacitação às necessidades reais da operação, preparando profissionais para decidir melhor e atuar com mais autonomia. 
 
Além disso, a tecnologia contribui para esse processo quando ao acompanhar indicadores de desempenho, evolução dos treinamentos e comunicação interna, o RH identifica necessidades com mais rapidez e direciona ações mais alinhadas à realidade das equipes. Ainda assim, a inovação não nasce apenas das ferramentas, mas de um ambiente em que os colaboradores tenham abertura para propor melhorias e participar das mudanças que impactam sua rotina.  

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“Enfrentar os desafios do mercado não depende só de estratégia comercial ou investimento tecnológico. Depende da capacidade de desenvolver pessoas, fortalecer a cultura e manter a organização preparada para evoluir continuamente”, conclui Gisele. 



Website: https://evertrade.com.br/

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